Endarrerir la jubilació de metges per solucionar el dèficit de professionals

La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, María Luisa Carcedo, ha assenyalat que el retard voluntari de la jubilació dels professionals sanitaris és "una solució" a curt termini per pal·liar els dèficits de plantilles que presenten les comunitats autònomes, especialment en zones rurals i en les especialitats més afectades, com la Medicina de Família.









Així ho ha manifestat Carcedo en la roda de premsa posterior al Comitè de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut (SNS), que s'ha reunit aquest dimecres a dirigents sanitaris autonòmics i representants del Ministeri per abordar, entre altres qüestions, modificacions en l'actual model d'Atenció Primària, les agressions a sanitaris o la regulació de noves especialitats.





La manca de professionals ha estat un dels principals temes de la trobada, una situació que, segons Carcedo, requereix de "recuperar la planificació de recursos humans del SNS".





"Durant els últims anys, no ha estat objecte d'atenció i això ha suposat arribar a la situació on algunes àrees tenen dèficits i retards importants a curt i mig termini", ha afegit.





Per analitzar aquest dèficit d'especialistes, Sanitat ha presentat als representants autonòmics un estudi que ofereix una radiografia actual i futura del sector, i que estarà disponible "en pròxims dies" al web del Ministeri. Preliminarment, l'estudi conclou que "les condicions dels treballs que s'ofereixen estan darrere dels dèficits en algunes especialitats".





CAUSES DEL PROBLEMA





"Places poc atractives en llocs remots o allunyats de grans nuclis poblacions i contractes temporals precaris explicarien les causes del problema, que no es solucionaria augmentant nombres, sinó anant a l'arrel d'aquelles causes fonamentals", recull el text, en sintonia amb el que s'exposa avui per la ministra.





Medicina Familiar i Comunitària i Pediatria en Atenció Primària són les especialitats que presenten dificultats generalitzades de cobertura de places. Els segueixen Anestèsia i Reanimació, Radiodiagnòstic i Urologia. "Més enllà dels números, les valoracions de la situació actual reflecteixen que les dificultats per cobrir llocs poden donar-se en zones rurals o no de la capital", argumenta el text.





En aquest sentit, la ministra s'ha mostrat favorable a retardar l'edat de jubilació dels metges de manera voluntària i en les especialitats més demandades, igual que "moltes" de les comunitats autònomes.