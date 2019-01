L'invisible Julio Verne

Pertanyo a un tipus de persones per a qui Julio Verne sempre serà Julio Verne. No li podem anomenar Jules i pronunciar el seu cognom correctament, a la francesa, sota pena de 'falsificar' i fer-li perdre l'aura que l'uneix a les nostres infàncies. Nascut el 1828, aquest pare de la novel·la de ciència ficció va morir el 1905, any en què Einstein es va doctorar. Uns mesos abans de morir, Verne va lliurar al seu editor la novel·la 'El secreto de Wilhelm Storitz', que no va arribar a veure publicada. Cal dir que fa cosa de trenta anys es va descobrir que aquest text que va dipositar ser alterat. El fill del primer editor de Verne opinava que aquell llibre no era comercial i va encarregar a Michel Verne, fill de l'escriptor, que corregís aquella obra i altres més. En aquest cas, es va canviar el final i després de passar del segle XIX al XVIII es van suprimir les referències al ferrocarril. Ara tenim la versió original.









L'acció es desenvolupa a Hongria, on els seus pagesos, se'ns diu, creuen poder aprendre-ho tot, mentre que els d'Alemanya creuen saber-ho tot. El dolent de la novel·la és Storitz, és fill d'un científic alemany especialitzat en els raigs X (descoberts, per cert, en 1895 pel físic alemany Röntgen, i pel que va obtenir el premi Nobel el 1901).





Trencat en amors, Storitz es venja de la seva pretesa trastornant diverses cerimònies, emparat en el poder que té de fer-se invisible.





La ciutat hongaresa que pateix les seves malifetes queda espaordida i presenta una explosió d'odi contra el terror de 'aquell alemany', un ésser diabòlic. Els costa acceptar aquell descobriment:





"Els magiars presenten una tendència natural al meravellós, i entre les classes ignorants la superstició resulta impossible de desarrelar. Per a les persones instruïdes, fenòmens d'aquest calibre només poden ser resultat d'algun descobriment de la física o de la química. No obstant això, quan es tracta d'esperits de poques llums, tot s'explica mitjançant la intervenció del Diable, i Wilhelm Storitz passaria per ser el Maligne en persona".





Però el secret d'aquella invisibilitat era a la naturalesa d'una substància. Aquell 'fantasma' podia morir i amb la mort, el seu cos latent recuperava la seva forma humana per als altres. Per cert que HG Wells, autor de 'La màquina del temps', va escriure en 1897 la novel·la 'L'home invisible'.