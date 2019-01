Un jutge de Girona desestima una demanda contra Messi per incompliment de contracte

El Jutjat de Primera Instància 1 de Girona ha desestimat una demanda interposada per un constructor de Girona contra el jugador del FC Barcelona Leo Messi per suposadament incomplir un contracte acordat pel seu pare com el seu representant legal el 2004.









Segons defensava el demandant, Jorge Messi es va quedar sense feina el 2004, pel que podia quedar-se sense permís de residència a Espanya i haver de tornar a l'Argentina amb el seu fill -el que hauria interromput la carrera del jugador-, de manera que l'empresari li va fer un contracte de feina.





En l'acord, segons la versió del demandant, es va establir que si Messi arribava al primer equip del FC Barcelona, pagaria al constructor entre un 2% i un 3% dels guanys del jugador fins a la temporada 2019-2020.





La família del jugador i el mateix Messi admeten que el pare va estar donat d'alta a l'empresa del demandant, però sostenen que va ser un favor pel qual en cap cas es va pactar cap tipus de remuneració.





En la sentència, el tribunal considera provat que entre el demandant i el pare de Messi, quan el futbolista era menor, va existir un acord perquè li contractessin a l'empresa, però no veu provat que s'acordés com a contraprestació un percentatge del que guanyés Messi si era fitxat al Barça entre les temporades 2005/06 i 2019/20.





El judici per aquests fets es va celebrar el passat 13 de novembre però Leo Messi no va comparèixer a la cita, si bé ara el jutjat descarta amb aquesta incompareixença es suposar que van ser provats els fets, tal com preveu l'article 304 de la Llei d'enjudiciament criminal (Lecrim).





El jutge té en compte que quan van passar els fets Messi era menor d'edat, de manera que no va intervenir "personalment en les negociacions".