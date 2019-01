El tribunal que jutjarà el procés independentista a Catalunya ultima la llista dels testimonis que seran cridats al judici que començarà al Tribunal Suprem a principis del mes de febrer, els noms es donaran a conèixer previsiblement la setmana que ve.









Tanmateix ja s'han assolit acords i es preveu rebutjar la presència a la vista del Rei, dels fugits Carles Puigdemont i Marta Rovira i del portaveu del PP al Senat Ignacio Cosidó, si bé hi ha llum verda per citar l'expresident del Govern central Mariano Rajoy.





Així ho han confirmat fonts jurídiques que expliquen que la presència de Rajoy es reclamar a fi de garantir l'objectivitat i per creure-ho necessari per acreditar el relat del que ha passat en les jornades que van envoltar els fets que Fiscalia qualifica de rebel·lió.





Es tractaria, d'una banda, de garantir al màxim l'exercit de la defensa per part dels advocats dels dotze exdirigents catalans que s'asseuran a la banqueta (de cara a evitar possibles motius d'impugnació davant del Tribunal Europeu de Drets Humans). De l'altra, d'acreditar mitjançant prova de contradicció alguns extrems que apareixen els escrits de les acusacions, com el fet que Rajoy preguntés per escrit a l'expresident Carles Puigdemont si hi havia declarat la independència i el sentit de la resposta.





El rebuig de la testifical de Felip VI era predictible, ja que l'article 411 de la Llei d'enjudiciament criminal s'exceptua de forma expressa al monarca de l'obligació de concórrer a la crida judicial per prestar declaració en qualitat de testimoni en qualsevol procediment.





SÀNCHEZ, TURULL I RULL





Per això no hi ha cap dubte sobre aquest extrem a la Sala, tot i que encara falta decidir si s'accedeix a la petició de les defenses de l'expresident de l'ANC i el líder de JxCat al Parlament, Jordi Sànchez, i dels exconsellers i diputats de JxCat Jordi Turull i Josep Rull de substituir el seu testimoni pel del cap de la Casa Reial, Jaime Alfonsín.





Repecte de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ambo fugits de la justícia i el testimoni se sol·licita per la pràctica totalitat de les defenses, la Sala considera que no han de comparèixer en el judici que ara comença en tenir en compte la seva condició de processats en el mateix procediment, ja que a l'acudir com a testimonis estan obligats a dir veritat.





Respecte a Cosidó, el seu testimoni ha estat sol·licitat per la defensa de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras i l'exconseller Raül Romeva, que creuen necessari que

expliqui quina intervenció o coneixement va tenir el president del tribunal, Manuel Marchena, en les decisions de configuració del nou Consell General del Poder Judicial (CGPJ) "i els pactes polítics duts a terme referent a això".





Cosidó no apareix en el relat de fets que fan la Fiscalia i la resta d'acusacions en aquest procediment, per la qual cosa segons la sala no es creu necessària la seva compareixença al judici.





La defensa de Junqueras li reclama en relació amb un missatge de WhatsApp que aquest va remetre a tots els senadors del seu grup i en el qual s'assenyalava que la possibilitat després truncada de el president del tribunal, Manuel Marchena, arribés a presidir el Tribunal Suprem permetria controlar "des del darrere" al tribunal del Procés independentista a Catalunya.





Això va motivar que Marchena fora recusat per aquesta banda, si bé la possibilitat d'apartar el magistrat que serà el ponent de la sentència del procés va ser rebutjada de forma rotunda per la Sala Especial de l'article 61 el passat 14 de desembre.