El tennista Rafa Nadal s'ha classificat per a la final de l'Open d'Austràlia per cinquena vegada en la seva carrera després de guanyar aquest dijous el grec Stefanos Tsitsipas (6-2, 6-4, 6-0), una nova víctima de la 'trituradora' que està fent servir a Melbourne, on no ha cedit ni un sol set abans del seu últim duel pel títol amb el serbi Novak Djokovic o el francès Lucas Pouille.





Es va repetir el guió dels seus anteriors cinc partits a Melbourne Park, on ha anat devorant els rivals sense pietat. Aquest cop, Nadal també ha engolit Tsitsipas, el botxí de Roger Federer i posteriorment de Roberto Bautista, venjat en aquesta ronda de semifinals pel seu compatriota.





Aquest periple l'ha dut a la cinquena final de la seva carrera a Austràlia, en què es va proclamar campió per primera vegada, fa exactament una dècada (2009), i va sucumbir en les tres següents (2012, 2014 i 2017). El seu excepcional moment de forma, un dels millors de la seva extensa carrera, li auguren una oportunitat immillorable d'aconseguir el segon títol australià i divuitè 'gran' de la seva carrera.





Nadal només va necessitar una hora i 46 minuts per desfer-se del jove Tsitsipas (20 anys), número 15 del rànquing mundial, que amb prou feines va poder contenir l'agitació, i que va acabar perdent el partit.





Diumenge vinent, a les 9.30, en hora espanyola, Nadal intentarà arrodonir un gran torneig i alçar el trofeu de campió. Aquest divendres coneixerà si el seu rival és Djokovic, actual número u mundial amb qui s'ha enfrontat 52 vegades (el serbi domina 27-25), o el sorprenent Pouille, a qui ha superat en dos de les seves tres trobades al circuit.