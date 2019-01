El Sevilla FC ha superat aquest dimecres el FC Barcelona (2-0) al Ramón Sánchez-Pizjuán en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei, a la qual donen un color especial en el seu intent d'acabar amb l'hegemonia blaugrana en la competició, però el Camp Nou intentarà una segona remuntada per al seu equip.





Si les distraccions al Ciutat de València van fer que el Barça hagués de recórrer al 'pla A' per remuntar en la tornada, hauran de fer el mateix els d'Ernesto Valverde si no volen perdre la seva corona. A Sevilla, un altre cop amb rotacions, han fet mèrits per cedir-la.





Els de Pablo Machín, a falta de la tornada, tenen ben encarrilada una revenja de la qual esperen gaudir a Barcelona. Després de la Supercopa d'Espanya, el partit de Lliga i l'última final de Copa, el Sevilla s'ha imposat i ho ha fet amb ritme al contraatac però també amb la possessió.





No li ha sortit bé al Barça situar Malcom, Boateng --que debutava-- i Aleñá en punta. No hi ha hagut control, ni desbordament, ni amb prou feines ocasions. Després, amb Luis Suárez i Philippe Coutinho al rescat, l'un i l'altre han tingut una ocasió, una per a cadascun, però sense arribar a intimidar Juan Soriano, que ha defensat el Sevilla a la porteria.





Sense efectivitat en atac i amb Arthur, un altre cop dels millors en el Barça, només en la creació, el Sevilla ha vist la via per robar la pilota, per buscar amb calma la porteria rival i l'ha trobat, més i millor que el Barça, per intentar esborrar els blaugrana de la Copa en aquests quarts.