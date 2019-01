El risc genètic de desenvolupar Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH) pot detectar-se en el cervell en la infància, quan mostra un volum més reduït d'una estructura del cervell, el nucli caudat, ha conclòs un estudi liderat per l'Institut de Salut global de Barcelona (ISGlobal) i basat en un grup de 1.139 nens i nenes holandesos de deu anys.





El treball, publicat a 'Journal of the American Academy of Child&Adolescent Psychiatry', va identificar en ressonàncies magnètiques de nens --però no en les de nenes-- que aquestes diferències morfològiques a nivell del nucli caudat podrien explicar part de l'associació entre risc genètic de patir TDAH i problemes d'atenció.





Les seves troballes són significatius perquè, "si bé l'associació entre TDAH i nucli caudat més reduït ja es considera una evidència consistent, encara es desconeixen els mecanismes implicats", i les conclusions suggereixen que les variants genètiques relacionades amb el TDAH podrien explicar aquesta associació, ha explicat la primera autora de l'estudi, Sílvia Alemany.





"El TDAH és més prevalent entre els nens que entre les nenes i encara s'investiga el perquè. Els nostres resultats suggereixen que les variants genètiques associades a aquest trastorn podrien actuar de forma diferent en el cervell de nens que en el de les nenes", ha detallat la investigadora en un comunicat aquest dijous l'ISGlobal, centre impulsat per la Caixa.





ALTRES TRASTORNS NO CANVIEN EL VOLUM





Partint de dades genètiques d'aquests 1.139 nens --que pertanyen a la cohort holandesa Generation R Study-- els investigadors van calcular la susceptibilitat de cada participant davant de cinc trastorns psiquiàtrics i dues trets cognitius, per mitjà de puntuacions de risc poligènic --que mesuren el risc provocat per múltiples gens, i es basen en estudis amb milers de participants--.





Creuant aquestes puntuacions de risc poligènic amb imatges del cervell realitzades mitjançant ressonància magnètica, van observar que els nens i nenes amb variants genètiques relacionades amb la intel·ligència o el nombre d'anys d'escolarització tendien a presentar un volum total del cervell més gran.





Els trastorns psiquiàtrics per als quals es va avaluar el risc poligènic són TDAH, trastorn de l'espectre autista, esquizofrènia, trastorn bipolar i depressió major i, de tots ells, el TDAH va ser l'únic en què es van donar associacions significatives amb el volum d'alguna regió cerebral.





INVESTIGAR CANVIS EN EL TEMPS





"Aquest estudi s'ha realitzat amb dades recollides en un moment puntual de la vida dels seus participants. Ara s'hauria de dur a terme una nova investigació prenent més mesures de la morfologia del cervell repartides en el temps" per veure si el risc de trastorns psiquiàtrics o trets cognitius es relaciona amb canvis en el desenvolupament, ha observat Alemany.





Tot i l'existència d'estudis majoritàriament centrats en població adulta, la qüestió de si el risc genètic de desenvolupar determinats trastorns psiquiàtrics o trets cognitius es manifesta en la morfologia del cervell des de la infància és una incògnita sobre la qual hi ha poques evidències científiques.