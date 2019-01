L'assemblea general de treballadors del metro de Barcelona ha decidit aquest dijous convocar aturades de dues hores per torn del 25 al 28 de febrer, coincidint amb el Mobile World Congress (MWC).





Els treballadors ho han decidit en una assemblea celebrada al Casinet d'Hostafrancs per diversos motius, que inclouen la gestió de la presència d'amiant a les instal·lacions del metro per part de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).





TMB ha sostingut aquest dimecres en un comunicat que no hi ha raons objectives per convocar la vaga, perquè el conveni col·lectiu s'està aplicant i perquè la presència d'amiant s'està gestionant "amb rigor i diàleg permanent".





TMB LAMENTA LA VAGA





La direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha lamentat aquest dijous que els sindicats de Metro hagin "imposat" convocar aturs de dues hores per torn del 25 al 28 de febrer, coincidint amb el Mobile World Congress.





En un comunicat, ha retret que la decisió s'ha preneu en unes assemblees "amb escassa assistència (menys del 15% de la plantilla)", i l'empresa ha insistit que la vaga va contra els interessos de Barcelona.





"Un plantejament de vaga de baix cost (màxim perjudici al servei amb el mínim descompte salarial)", i que TMB considera contrària a l'interès públic i al dret a la mobilitat dels ciutadans.





Així mateix, s'ha reafirmat que "no hi ha motius laborals" per a un conflicte, i ha manifestat que el conveni col·lectiu de Metro estarà vigent fins a finals de 2019 i s'està aplicant de forma "constructiva i favorable".