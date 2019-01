Endesa ha substituït el 97% del parc de comptadors digitals que gestiona a Catalunya i dóna per pràcticament finalitzat el procés de renovació d'aquests aparells de telegestió, que ha comptat amb una inversió de 600 milions d'euros entre 2015 i 2018.





El procés de substitució respon a la necessitat d'adaptar-se als nous usos i serveis elèctrics que l'empresa està implantant, des de la promoció del vehicle elèctric a les aplicacions domòtiques, passant per la integració de la generació distribuïda, ha informat la companyia aquest dijous a un comunicat.





Amb els nous comptadors, els usuaris disposen de més informació sobre el seu consum en temps real i poden conèixer millor els seus hàbits i adaptar-los perquè els siguin més beneficiosos.

Es tracta d'una mesura realitzada per totes les empreses distribuïdores d'energia que està regulada per l'Estat, i que obliga a substituir els comptadors analògics per altres de telegestió en pràcticament tots els habitatges.





El pla de la companyia també implica la instal·lació de concentradors en els centres de transformació que recullen les dades dels comptadors i els remeten a la distribuïdora.