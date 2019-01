Calvo, Aragonès i Artadi aborden com concretar les taules de diàleg

La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo; el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Elsa Artadi, tornen a reunir-se divendres, aquest cop a Barcelona.





La trobada busca donar continuïtat a la reunió que ja van mantenir a Madrid la setmana passada, quan van acordar establir dos espais de diàleg diferenciats: un entre governs a partir de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, i un altre en partits, encara per concretar.





Artadi va explicar dimarts que la Generalitat acudeix a la cita amb la voluntat de "concretar" com han de funcionar aquests dos espais de diàleg, sobretot el segon, el de partits, que és el que ara presenta més incògnites.





El punt de fricció és que la Generalitat vol una taula de diàleg amb presència de partits catalans i de partits d'"àmbit estatal", mentre que el Govern espanyol circumscriu aquest espai a només partits catalans.





La Generalitat esgrimeix que ja hi ha una taula de diàleg de partits catalans que es va crear al novembre -a petició del PSC- i que es reunirà de nou l'1 de febrer, per la qual cosa, si es crea una altra, al·lega que també ha d'incloure formacions estatals.









Artadi va exposar dimarts que en aquesta taula de partits catalans i d'àmbit estatal han d'estar per exemple Podemos i el PSOE, encara que en el segon cas acceptaria que enviés representants del PSC.





Va recalcar que la Generalitat veu molt interessant la participació de representants del partit de Pablo Iglesias: "És imprescindible que estigui Podemo0s, perquè el PSOE no té hegemonia parlamentària. En qualsevol solució que es pugui acordar ha d'estar Podemos".





Un altre punt de conflicte és la presència o no dels observadors que la Generalitat reclama per aquests espais de diàleg: Artadi va dir que el Govern central els rebutja, però va assegurar que sí s'obriria al fet que estiguessin persones neutrals que "donessin fe del que passa".





La reunió d'aquest divendres se celebra també en ple debat entre l'independentisme sobre la conveniència de donar suport a la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat: tant ERC com el PDeCAT han dit que s'inclinen per presentar una esmena a la totalitat, però no el tenen tancat.