Els conductors de vehicles VTC segueixen amb les protestes a Barcelona

Els conductors de vehicles VTC concentrats des de dissabte amb els seus cotxes a la Diagonal es manifesten aquest divendres a peu per rebutjar el decret llei que el Govern preveu aprovar la setmana que ve.





Els concentrats van a migdia per la Diagonal i preveuen baixar pel carrer Pau Claris fins a la plaça Sant Jaume, coincidint amb el ple de l'Ajuntament.





Aquesta manifestació arriba després que la Conselleria de Territori hagi assegurat que regularà la precontractació dels seus serveis, el que consideren que suposarà el tancament de les empreses de VTC.









En declaracions als mitjans, el conseller delegat de Vector Ronda -empresa de vehicles VTC que opera a través de Cabify-, Miguel Ángel Toledo, ha exposat que la norma que vol impulsar el Govern té unes condicions que els fan "totalment inviables" i que no podran prestar els seus serveis.





"Ens faran fora de Catalunya", ha subratllat Toledo, i ha argumentat que aquesta regulació no només afectarà els empleats d'empreses VTC, sinó també al turisme, l'economia i la imatge de Barcelona.





La conductora de Vector Ronda María José Delgado ha instat el Govern a regular també per als empleats dels vehicles VTC i no només per als taxistes: "No entenc com hi ha treballadors de primera i de segona".