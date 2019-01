Més del 40 per cent de catalans se sent tan català com espanyol

Un 41,2% dels catalans se sent tan espanyol com català, enfront d'un 22,5 que només se sent català i un 21,2% que se sent més català que espanyol, segons una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió ( CEO) de la Generalitat.





Sobre la pregunta 'Amb quina d'aquestes frases se sent més identificat', un 5% va declarar sentir-se 'Només espanyol', un 4,8% no va contestar, un 3,7,% se sent més espanyol que català i un 1,6 % no ho sap.





En un altre apartat que pregunta 'Quin és el problema que té actualment Catalunya que més l'afecta personalment', el 15,3% dels enquestats respon que és les 'relacions Catalunya-Espanya', per davant dels altres problemes com 'insatisfacció amb la política i els polítics' (14,3%) i l''atur i precarietat laboral' (13%).





L'enquesta es va realitzar entre el 22 de novembre i el 20 de desembre, en un context de mobilitzacions socials contra el Govern i a les portes del Consell de Ministres celebrat a Barcelona, i la mostra és de 1.600 persones i amb un marge d'error + - 3,13.









En una pregunta sobre si els enquestats se situen políticament més a la dreta o més a l'esquerra, un 28,6% se situa en el centre, encara que la mitjana dels enquestats es posiciona més a l'esquerra.





A l'eix d'esquerra a dreta en una escala del 0 al 10 (sent el zero 'extrema esquerra' i el 10 'extrema dreta'), la mitjana és de 3,81, optant per l'extrema esquerra un 7,7% de dels enquestats i per l'extrema dreta un 1,3%, i la resta se situa en franges intermèdies.