L'Associació Unificada de la Guàrdia Civil (AUGC) ha assegurat aquest divendres que a ceptan els cursos en català proposats per la Delegació del Govern si aquests són "voluntaris i impartits en temps de servei", encara que ha insistit que la manera de reconèixer el treball dels agents és rebent un plus de territorialitat en llocs on persisteix una "clara hostilitat" contra el cos.





"Valorem positivament la possibilitat de rebre cursos de català, sempre que siguin voluntaris i impartits en temps de servei. No entenem que la proposta del Govern no s'estengui a altres comunitats autònomes amb idioma oficial propi", ha assegurat AUGC.





L'associació professional majoritària a la Guàrdia Civil ha reaccionat d'aquesta manera a la iniciativa de la delegada del Govern, Teresa Cunillera, qui va enviar aquest dijous una carta a la consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, en què li proposa fer un conveni perquè el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) imparteixi classes de llengua i cultura catalanes a agents de la Guàrdia Civil que arribin a Catalunya.





Fonts de la Generalitat de Cultura van assegurar que valoren positivament, tot i que els sorprèn, totes les iniciatives que "permetin als professionals de qualsevol àmbit de l'administració tenir un millor coneixement de qualsevol de les tres llengües oficials a Catalunya". A més, han recordat que des del CPNL ja s'han reunit amb representants de l'Institut Armat per posar en marxa sessions de formació lingüística.





Des AUGC han denunciat "la dificultat de treballar i viure en zones on bona part de la població mostra una clara hostilitat cap als agents, un estrès que mereix ser contemplat per la Direcció General a l'hora de valorar la remuneració d'un servei".





Segons aquesta associació, "la ruptura social provocada pel moviment independentista segueix latent en els municipis de Catalunya, i continua afectant la vida quotidiana dels guàrdies civils i les seves famílies".