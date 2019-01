El 62,1% dels catalans aproven la gestió que està fent el Govern de la Generalitat des que va prendre possessió el 2 de juny de 2018 però el valoren amb una nota mitjana de 4,66, segons mostra una enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.





L'enquesta es va realitzar entre el 22 de novembre i el 20 de desembre, en un context de mobilitzacions socials contra el Govern ia les portes del Consell de Ministres celebrat a Barcelona, i la mostra és de 1.600 persones i amb un marge d'error + - 3,13.





Aquesta nota mitjana que obté l'actual Govern és inferior a les dues últimes enquestes en les que es va preguntar per la valoració de la gestió de l'Executiu català: al desembre de 2016 --el president era Carles Puigdemont-- la nota va ser de 5,50 , ia l'octubre de 2011 --el president era Artur Mas-- va ser de 4,96.





Malgrat que la nota mitjana és de suspens, la majoria dels enquestats aproven la gestió del Govern, mentre que un 33,1% suspenen l'Executiu de Quim Torra.





El '5' és la nota que més posen els enquestats amb un 22,1%, seguit pel '6' (16,2%), el '0' (15,7%), el '7' (11, 6%), el '8' (8,3%), i el '4' (6,8%), i la resta de notes obtenen percentatges més baixos.





En relació amb el record de vot en les eleccions catalanes de 2017, els únics que aproven la gestió del Govern són els votants de JxCat i ERC, amb un 6,17 i un 5,82 sobre 10 respectivament, mentre que els de la CUP el valoren amb un 4,78 i els que posen pitjor nota són Cs, amb un 2,97, i el PP, amb un 1,93.





L'enquesta també demana valorar l'actuació del Govern en qüestions concretes i la que obté una millor valoració, amb un 6,29, és 'Infraestructures: ports i aeroports', seguida de 'Transport públic interurbà, urbà i metro' (6,23 ), 'Cultura' (6,16) i 'Política lingüística' (6,10).





En darrer lloc hi ha la 'Lluita contra la temporalitat dels contractes' amb un 3,53 i també tenen una mala valoració l'actuació del Govern en 'Habitatge' (4,09), la 'Lluita contra l'atur' (4,16 ), i 'Justícia' (4,26).





"NO SAP COM RESOLDRE PROBLEMES"





En una altra pregunta, el 53,1% dels enquestats considera que el Govern "no sap com resoldre els problemes del país ', el 38,4% creu que el Govern" sap com resoldre els problemes del país però necessita temps' i un 3,8% afirma que els 'està resolent'.





Preguntats per problemes concrets, destaca que el 73,1% respon que el Govern està actuant per resoldre el 'sistema de finançament de Catalunya' i, si està actuant per solucionar les 'relacions Catalunya-Espanya' --una de les principals línies d'actuació de l'Executiu de Torra--, un 55,3% creu que no i un 40,6% que sí.





A més, l'enquesta pregunta si el Govern ha prioritàriament intentar resoldre 'el problema polític entre Catalunya i Espanya' o 'gestionar els serveis públics que són competència seva': el 49,9% opta per prioritzar la primera qüestió i el 44,3% per la segona.





ADMINISTRACIÓ PÚBLICA





A la pregunta de què 'imatge té de la forma en què funciona l'Administració pública de la Generalitat', el 47,7% respon 'Bastant positiva', el 24,9% 'Bastant negativa', el 12,9% 'Ni positiva ni negativa ', el 7,8%' Molt negativa ', i el 5,4%' Molt positiva '.





En canvi, la mateixa pregunta sobre la percepció que tenen els enquestats sobre el funcionament de l'Administració de l'Estat té una pitjor valoració: el 36,9% diu que 'Bastant negativa', el 26,1% 'Bastant positiva', el 15 , 4% 'Molt negativa', el 14,6% 'ni positiva ni negativa', i el 4,4% 'Molt positiva'.