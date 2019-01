El RCD Espanyol i el Reial Betis han empatat (1-1) aquest dijous al RCDE Stadium en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei, un resultat que ha atorgat als bètics un lleuger favoritisme gràcies a un gol de Tonny Sanabria, que ha replicant així el de l'espanyolista Borja Iglesias.





Un final boig de partit no ha donat més gols perquè el Betis ha optat per replegar-se després d'empatar, malgrat que tenia l'Espanyol tancat a la seva àrea. És més, el porter visitant Joel Robles ha salvat el seu equip quan els pericos han tingut dues clares oportunitats, sobretot amb una gardela del mateix Iglesias per tornar a prendre la iniciativa.





Després d'una primera part plena d'accions ofensives i oportunitats de gol a prop de les dues àrees, encara que amb l'Espanyol més encertat, en la segona el Betis ha estat més incisiu i directe; així, ha convertit el porter blanquiblau, Roberto, en l'home del partit per als de Rubi.





Sanabria, amb els dies gairebé comptats en el Betis per sortir cap a Gènova, ha pogut en el minut 81 haver ofert el seu penúltim present a l'afició bètica. Una contra del poderós William Carvalho ha acabat amb un centre de Sergio León cap al davanter, que va rematat a gol.