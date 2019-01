Cop a la taula del col·lectiu de discapacitats. El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) ha cridat a la responsabilitat als polítics del Congrés i del Parlament i ha demanat que els Pressupostos per a 2019 de l'Estat i de la Generalitat posin a les persones en el centre: "S'han convertit en una eina de confrontació, d'intercanvi de vots i favors, un trist espectacle que oblida les persones".





Així ho ha expressat el president del Cocarmi, Antonio Guillén, en un comunicat aquest divendres, en què s'ha observat que l'aprovació dels comptes en les dues cambres s'ha d'entendre com un acte de "responsabilitat compartida" per avançar cap a una societat més inclusiva.





QUINES SÓN LES DEMANDES?





"Sense l'aprovació de nous pressupostos, difícilment es podrà donar resposta als grans reptes d'aquest 2019 com l'increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI), l'actualització de les tarifes dels serveis d'atenció a les persones o el desplegament del Decret per una Escola Inclusiva", ha defensat el representant.





El comitè ha lamentat que es demostra l'oblit de les necessitats de les persones en fets com la convocatòria de subvencions del 0,7% de l'IRPF destinat a finalitats socials, en què afirmen que no s'ha valorat prou la continuïtat de projectes d'atenció a les persones que funcionaven des de fa anys i complementaven altres ajuts.





Les subvencions suplien una manca de finançament d'alguns projectes i serveis que no es preveuen en la cartera de serveis socials, que no s'ha actualitzat en els últims deu anys, pel que han insistit a reclamar que s'actualitzi per incloure serveis com fisioteràpia, logopèdia i intèrprets en llengua de signes, entre d'altres.