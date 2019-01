Es constitueix la Crida Nacional per la República sense dir si es presenten a eleccions

La Crida Nacional per la República celebra aquest dissabte el seu congrés constituent, en el qual no està previst que reveli si es presentarà a les eleccions europees i municipals de maig, i per tant si actuarà com a partit o seguirà com a associació.





Sota el lema 'Unitat, Llibertat, República!', El conclave comença a les 9.30 hores al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) i durarà tot el dia, durant el qual intervindran l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el líder de JxCat, Jordi Sànchez, via carta.









A més de la votació de la taula que dirigirà tota la jornada, que presidirà el diputat de JxCat al Parlament Eduard Pujol, al congrés es votarà la ponència política (el corpus ideològic, que presentarà el diputat Toni Morral) i la ponència organitzativa, que defineix les estructures de la nova organització i que presentarà Gemma Geis, diputada també.





L'estratègia política avala dialogar amb l'Estat, però no renuncia ni a la desobediència ni a qualsevol "altre camí" a la independència sempre que sigui pacífic.









La ponència organitzativa estableix que per sota de Puigdemont, com a president impulsor, hi haurà un 'Govern de direcció política' que exercirà de nucli dur de la formació; després un "Consell de Representants 'i també una' Assemblea 'en què podran participar tots els associats.





DOS LLISTES

Dues llistes s'han presentat per aspirar a la direcció de la Crida: una amb Jordi Sànchez de president i el propi Morral de secretari general, i una altra amb Jordi Ferrés de líder i Oriol Izquierdo de número dos.





No obstant això, fonts de la segona candidatura indiquen que la seva voluntat no és disputar el lideratge de Jordi Sànchez, sinó tenir presència en els 19 membres que configuraran la direcció.





Es dóna la circumstància que ni Puigdemont, Sánchez ni la resta de presos i dirigents a l'estranger que avalen la Crida podran participar en les votacions: el mecanisme escollit ha estat el vot presencial i s'ha descartat el vot electrònic pel seu elevat cost.





SENSE DECISIONS CLAU

Fonts de la Crida han explicat que dissabte no s'abordaran algunes de les decisions clau de futur, com si la Crida es presentarà a les europees i municipals, al·legant que una decisió d'aquesta envergadura s'ha de debatre primer en el si de la nova direcció.





Una altra de les decisions que quedaran pendents és si la Crida actuarà com a partit, malgrat que a principis de gener es va inscriure com a tal en el registre de formacions polítiques del Ministeri d'Interior.





De moment, la Crida funcionarà com a associació, sense descartar en un futur convertir-se en partit: aquest segon escenari és el que més controvèrsia podria generar amb el PDeCAT, partit d'origen de diversos membres de la Crida com el mateix Puigdemont.





ENCAIX AMB LA CRIDA

Els estatuts del PDeCAT recullen que els seus associats no poden militar en cap altre partit ni ser càrrecs electes per una altra formació, mentre que la Crida conclou que ha de garantir als seus associats militar a aquest moviment i alhora "en altres entitats, associacions, partits polítics o de qualsevol altra naturalesa ".





Una altra de les incògnites que s'albiren és què passarà si la Crida decideix finalment presentar-se a les europees, ja que el PDeCAT ja ha anunciat que concorrerà en coalició amb el PNB.