Calvo: els socialistes no utilitzen Catalunya com "estan fent altres"

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, ha assegurat que els socialistes mai utilitzen Catalunya, "que és el que estan fent altres", i ha sostingut que parla amb els independentistes perquè és demòcrata.





Calvo ha defensat la cohesió territorial davant dels que "treuen partit de desestabilitzar el país", en l'acte de proclamació del candidat del PSC a la reelecció com a alcalde de Mataró (Barcelona), David Boti, al costat del primer secretari del PSC, Miquel Iceta .





"Amb la llei i el diàleg trobarem una solució per a Catalunya", ha insistit la vicepresidenta, que ha defensat la capacitat del Govern de parlar, pactar i negociar dins de la llei, i ha assegurat que aquesta és la diferència entre estar en la trinxera d'un partit o estar a l'altura d'un càrrec polític.





La vicepresidenta ha defensat que el seu Govern construeix "convivència, maduresa i equilibri" amb una mirada seriosa i madura, i ha criticat els que utilitzen frases simples per descriure una situació complexa i els ha demanat serietat.









Calvo, que ha assegurat que no s'agenolla mai per fer política, ha sostingut que els que votin 'no' als pressupostos generals de l'Estat (PGE) "ho van a haver d'explicar racó a racó", després del que ha defensat els comptes presentades pel Govern.





Ha agraït als alcaldes socialistes catalans que van defensar la Constitució i la democràcia en els moments més difícils i ha recordat que es va sentir orgullosa d'ells, perquè "no era fàcil".





GOVERN SOCIALISTA

Calvo ha defensat la igualtat entre homes i dones i ha destacat que Europa i el món miren al Govern de Pedro Sánchez perquè és progressista.





"No hi ha un equilibri que els socialistes no siguem capaços de veure i construir", ha subratllat la vicepresidenta, que ha assegurat que la revolució socialista rejoveneix i ha defensat la política com a servei i com a passió.





També ha reclamat als socialistes que estiguin a l'alçada del futur i que apostin pel risc, amb maduresa: "Sabem com es fa i ens estan esperant", i ha desitjat que l'alcalde de Mataró repeteixi el seu mandat amb més regidors i segueixi sent senzill, responsable i directe, ha detallat.