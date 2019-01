A judici un antic detectiu de Método 3 per un presumpte segrest

La Secció 21 de l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts que a l'antic detectiu de Método 3 Julián Peribáñez i tres persones més per presumptament segrestar una dona a la qual reclamaven un deute de 25.000 euros per una operació immobiliària fallida el 2013.





Peribáñez i els altres tres acusats s'enfronten a una petició de condemna de la Fiscalia de vuit anys de presó per un presumpte delicte de segrest, la prohibició d'aproximar-se a la víctima a menys d'un quilòmetre fins a deu anys més a la condemna, i de indemnitzar-la amb 8.000 euros.





A més, el Ministeri Públic demana condemnar a una multa de 480 euros al principal acusat, amb qui la víctima havia fet el negoci immobiliari, per una falta de lesions en haver-li clavat un cop de puny.





Segons el relat de la Fiscalia, els fets es remunten al 29 de juliol de 2013, quan un acusat, Moisès CV, va trucar a la víctima per reclamar-li 25.000 euros que li havia lliurat en concepte d'intermediària per a una operació immobiliària.









En la conversa van acordar anar al despatx del responsable de l'operació per comprovar la situació de la mateixa, descobrint que havia estat desnonada i que no aconseguien contactar amb aquesta persona.





Llavors, aquest processat va insultar i va colpejar a la cara a la dona, sempre segons la fiscal, i al costat de Peribáñez, que estava amb ell, "van ficar" a la dona en la part posterior d'un vehicle llogat, que conduïa el exdetective.





El processat Moisès CV va amenaçar la dona amb que la portaria a un pis i l'hauria tancada fins que li tornés els diners, i va avisar a un altre acusat, Manuel PP, perquè preparés l'immoble on pretenia tancar la víctima.





"Segrestada"

Des de les 19 hores del 29 de juliol els acusats van mantenir a la dona sota custòdia, en un pis de Julián Peribáñez a Gavà (Barcelona) i en un altre immoble del processat Iván GP al Prat de Llobregat (Barcelona), "llocs on la víctima va estar tancada i privada de la seva llibertat ambulatòria ", afirma la fiscal.





Durant el seu captiveri, segons el relat de la fiscal, els processats li van deixar fer servir el seu mòbil per fer gestions per aconseguir els diners que li exigien per alliberar-la, i durant aquest temps la cunyada de la dona va enviar 3.000 euros per gir postal, i un amic del marit altres 491,85 euros, que ara la fiscal reclama.





A les 13.15 hores l'1 d'agost de 2013, els processats Manuel PP i Iván GP van ser detinguts pels Mossos d'Esquadra quan sortien al costat de la víctima d'una oficina de correus de Gavà on havien anat a cobrar un gir del marit de la víctima, i ella va poder ser alliberada.





Per aquests fets van estar a la presó provisional Moisès CV i Manuel PP entre el 4 d'agost de 2013 i el 10 de setembre d'aquest any.