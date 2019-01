CatComú afirma que la seva posició i la del Govern de Torra sobre pressupostos "estan molt allunyades"

L'eurodiputat d'CatComú, Ernest Urtasun, ha assegurat que les posicions de la seva formació i del Govern pel que fa als pressupostos catalans "estan molt allunyades perquè el Govern encara no s'ha mogut" i no ha fet cap tipus d'oferta, ha explicat.





En declaracions als mitjans aquest dissabte abans de participar a l'acte 'De l'Europa dels lobbies a l'Europa de la gent', Urtasun ha sostingut que no hi ha propostes concretes "ni en matèria de reforma fiscal, ni en reversió de retallades, tant en sanitat com en educació ".





"No hi ha avenços significatius ni en les nostres propostes, ni en IRPF, ni en successions, ni en donacions", ha destacat Urtasun, que ha criticat que a dia d'avui encara no hagin rebut cap.