Sisena jornada de vaga de taxis a Madrid i VTC a Barcelona

Els taxistes de Madrid i els VTC a Barcelona han enfrontat la sisena jornada de vaga amb el suport de taxistes d'altres ciutats com Alacant o Burgos. A les vuit taxistes que estaven en vaga de fam s'ha unit una companya aquesta mateixa jornada.





Aquest sisè dia de vaga del taxi a la capital d'Espanya, arriba després de rebutjar ahir la proposta de Comunitat i l'Ajuntament per regularitzar els serveis dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC), ja que la consideren "un insult" i "insuficient ".









Per la seva banda, els VTC a Barcelona, seguiran de vaga per demanar la dimissió del conseller de territori i sostenibilitat, Damià Calvet, i demanar que el temps d'anticipació de lloguer sigui menor a 1 hora, que és el temps fins ara establert pel consistori català.





A Madrid, la Comunitat i l'Ajuntament de la capital han acordat un esborrany per regular les VTC, que entre altres mesures, inclou la substitució de la precontractació temporal (sol·licitar el servei amb un temps d'antelació), per l'espacial, que estableix una distància entre el vehicle que es demana i el client. Els taxistes van a seguir en vaga fins que no s'apliquin aquestes mesures i s'aprovi una nova legislació.









A Barcelona, els VTC segueixen ocupant Francesc Macià i el seguiran fent, a l'espera que l'Ajuntament i la Generalitat es reuneixin amb ells, i apliquin una mesura més justa, que no només solucioni el problema en favor als taxistes.