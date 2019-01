Simbologia del 'Procés': el Tribunal estudia restringir que només els acusats puguin lluir llaços grocs

El tribunal que porta la causa del 'Procés' ultima ja els preparatius per al Judici de l'1-O, el més destacat de tots els processos penals que s'estan derivant entre la justícia espanyola i els defensors, ja siguin polítics o civils, de la independència unilateral de Catalunya.





Abans del 5 de febrer, aquest Tribunal s'està plantejant el protocol d'actuació davant la simbologia que puguin mostrar als dotze polítics catalans que aniran a judici acusats de rebel·lió, centrant-se en els llaços grocs com a principal símbol de crítica a l'empresonament provisional (que ja porta sent més d'un any) dels líders independentistes.





El 17 d'octubre de 2017, es van començar a emprar els llaços grocs, un dia després de l'entrada a la presó de Los Jordis, per ordre de Carmen Lamela, la jutge de l'Audiència Nacional. Des de llavors, el llaç groc s'ha convertit en una iconologia més de la política catalana, lluint en les pròpies personalitats polítiques, passant per les institucions de la Generalitat i fins fa relativament poc en nombrosos ajuntaments, fins a arribar als adeptes civils a l'independentisme o persones mediàtiques a favor del secessionisme català com el tècnic del Manchester City i exentrenador del FC Barcelona, Pep Guardiola.









Simbologia problemàtica

El problema d'aquest símbol resideix en el significat propi que li han donat els independentistes. I és que el llaç groc representa el rebuig cap a la llei espanyola, considerant-la 'injusta' per haver empresonat a polítics per la seva ideologia, contrària a la unitat d'Espanya. Una crítica que també ataca de manera generalitzada al Tribunal ia la Fiscalia que jutgessin els fets de setembre i octubre de 2017, desafiant sense que encara s'hagin produït, les decisions de la justícia espanyola.





El llaç groc, adoptat de la cultura nord-americana on simbolitza 'l'esperança del retorn a casa' d'aquells que es van anar del país, persisteix com a protesta davant un ús 'injust' i antidemocràtic de la llei, una denúncia que hi hagi presos polítics empresonats, segons els independentistes, únicament per la seva ideologia.





Així i tot, per respectar el dret de llibertat d'expressió i trobar l'equilibri davant aquest gest, els magistrats estan estudiant no impedir que en el judici, els acusats sí llueixin aquest símbol, però en exclusivitat.





Els advocats, familiars dels acusats i la resta d'assistents al judici no podran en principi portar el llaç groc. Per això, s'ha valorat també com actuar si apareix el símbol entre aquest públic, prenent consciència del perill que es desencadeni una guerra d'insígnies com les que ja s'han vist en ocasions anteriors a les portes del Suprem entre persones que mostren el seu suport als processats i aquells que rebutgen la seva acció.





Llaços grocs contra banderes espanyoles, un terreny perillós en una vista que comptarà amb la presència de Vox com a acusació particular contra l'independentisme.