Ataquen el centre LGTBI Barcelona una setmana després de la seva inauguració

El centre LGTBI de Barcelona ha sofert en la matinada d'aquest diumenge un atac una setmana després de la inauguració de la seva seu, al carrer Comte Borrell, on han aparegut pintades en què es pot llegir 'Esteu morts' i la porta de vidre està trencada.





En un apunt de Twitter, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha titllat aquest atac de "covard" i ha assegurat que no provoca cap por sinó tot el contrari.

















Barcelona denunciarà davant la Fiscalia l'atac al centre LGTBI per un delicte d'odi

L'Ajuntament de Barcelona presentarà una denúncia davant la Fiscalia per un delicte d'odi per l'atac al centre LGTBI en la matinada d'aquest diumenge, que ha aparegut amb els cristalls trencats i pintades en la seva façana.





En un comunicat conjunt amb la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, el consistori ha rebutjat l'atac i ha convocat una concentració aquest dilluns a les 18.30 hores enfront de les instal·lacions del centre, al carrer Comte Borrell.





L'atac s'ha produït una setmana després de la inauguració d'aquest centre, i ha ocorregut al voltant de les 4.00 hores.





Al lloc dels fets s'ha desplaçat, a primera hora del matí d'aquest diumenge, una patrulla de la Guàrdia Urbana, responsables de l'Ajuntament i de la Plataforma d'Entitats LGTBI de Catalunya, així com una dotació de Bombers per a avaluar els danys, retirar els cristalls trencats i establir un perímetre de seguretat.





L'Ajuntament i la Plataforma, com a responsable de la gestió cívica del Centre, han reafirmat el seu compromís en la defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI, i la seva voluntat de continuar treballant conjuntament per a fer d'aquest nou equipament municipal un espai de referència sobre diversitat sexual i de gènere a Barcelona.





La regidora de feminisme i LGTBI, Laura Pérez, en declaracions a TV3, ha assegurat que no hi haurà "cap pas enrere" i que atacs com aquest demostren la importància i la necessitat de centres de referència com aquest.