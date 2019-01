Djokovic angoixa a Nadal i ofereix una classe magistral a l'Open d'Austràlia

De vegades, les expectatives molt altes, fan que la caiguda sigui molt més precipitada. I, la final de l'Open d'Austràlia 2019, el primer Grand Slam de la temporada del tennis professional, ha estat una d'aquestes vegades per a Rafael Nadal.





Poc ha pogut fer Rafa davant el recital propinat avui a Melbourne (Austràlia) pel vigent número u, Novak Djokovic, que s'ha proclamat campió del seu 15è Grand Slam, sent més líder encara de la llista ATP, en poc més de dues hores i 3 sets (6-3; 6-2; 6-3).





Aquesta, era la primera ocasió en què Nadal arribava a una final de Grand Slam sense estar ocupant la plaça més alta del TOP i la primera vegada que perd una final sense guanyar ni un set.









A més, l'esperança dipositada en el mallorquí per no haver cedit ni un sol joc en tot el campionat australià fins a la final i la seva millora de tècnica de primer servei i resta al servei, presagiaven que el retorn de Nadal a l'ATP després de 4 mesos de lesió en el seu genoll, podia ser èpic. Però l'èpica s'ha quedat avui a favor de la carrera del tennista serbi.









Tot i la contundent victòria de Djokovic davant el sofriment de Nadal, que ha anat tot el partit tirant de força però al remolc -a causa d'un factor clau: Rafa va començar el partit amb mal peu, jugant molt lent-, tots dos tennistes tornen a la part alta del tennis professional en el que sembla ser el millor moment de ressorgiment esportiu pels dos.





En aquesta final, Djokovic segueix líder de l'ATP i ha engrandit el seu palmarès a 15 Grand Slam, a dos dels 17 de Nadal ja cinc dels 20 del suís Roger Federer, el tennista professional masculí que posseeix més grans en l'actualitat, després de Serena Williams (23). A més, Djokovic també ha ressaltat la seva alegria per haver-se recuperat de manera excel·lent de l'operació per lesió que va haver d'afrontar també l'any passat.





Per la seva banda, Rafael Nadal, incapaç de contestar a aquesta final de Melbourne als cops de raqueta del serbi, conserva el seu segona plaça en el rànquing del tennis professional, però haurà d'esperar a la temporada vinent per tornar a tenir l'oportunitat de fer història i convertir-se en el tercer tennista de l'Era Open amb almenys dos trofeus de tots els Grand Slams, com al seu dia van fer els precisament australians Roy Emerson i Rod Laver.





"Aquesta nit no ha estat la millor. Però veient les dificultats de la temporada passada, estar en aquesta final és una experiència increïble i espero seguir intentant jugar un gran tennis ", ha dit Nadal en el lliurament de la copa de l'Open Melbourne, pensant ja en les següents cites de la temporada.