La tinenta d'alcalde de Drets Socials de Barcelona es retira de la política

La tinenta d'alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha anunciat aquest diumenge que es retira de la primera línia política, amb "la convicció que és el moment de fer un canvi i explorar nous camins" i poder passar més temps amb la família i amb la seva filla abril.





En una publicació a Facebook, Ortiz ha explicat que se'n va feliç, i ha assegurat que ser responsable de l'Àrea de Drets Socials i regidora de Sant Andreu els últims quatre anys "ha estat un lliçó de vida, de responsabilitat i de respecte".





"Prendre decisions en qüestions tan sensibles ha estat tot un repte", ha reconegut Ortiz, que ha agraït a tots els que li van descobrir la política, els debats d'idees, la passió pel servei públic i les que van empènyer a prendre responsabilitats.





Ortíz ha afirmat que en política "ningú és imprescindible", i ha explicat que seguirà defensant des de fora de les institucions i des de la militància dels valors i idees que li van fer entrar amb 18 anys a ICV.





També ha fet un repàs per la seva trajectòria política, que el va portar a ser diputada al Parlament de Catalunya, així com al Congrés dels Diputats.









De la seva experiència a la Cambra catalana, Ortiz ha destacat "moments especials" com l'aprovació de la Llei de l'Habitatge, la negociació de la llei d'educació o la defensa de l'un Impost de Successions just i progressiu.





Mentre que de la seva etapa al Congrés ha recordat "moments molt durs", amb quatre anys de majoria absoluta del PP i amb la pitjor crisi econòmica dels últims temps.





Finalment, Ortiz ha parlat de l'època en què va entrar a l'equip de Govern municipal com "un moment històric en la ciutat, d'efervescència i canvi" i l'ha descrit com una oportunitat política per empènyer un projecte nou, segons ella, ple d'energia i ganes de canviar el que semblava intocable.