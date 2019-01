'Entre dos aguas' de Lacuesta guanya els XI Premis Gaudí

El cineasta gironí Isaki Lacuesta ha guanyat la nit d'aquest diumenge els XI Premis Gaudí de l'Acadèmia del Cinema Català amb la pel·lícula 'Entre dos aguas', conquistant set dels nou premis als quals estava nominada, mentre que 'Les Distàncies', dirigida i escrita per Elena Trapé, ha guanyat com a Millor Pel·lícula de la nit.









Després de conquistar la Concha d'Or al Festival de Cinema de Sant Sebastià, la pel·lícula de Lacuesta ha estat mereixedora del premi a Millor Pel·lícula de Parla no Catalana; Millor Direcció -per Lacuesta-, Millor Actor Protagonista -Israel Gómez Romero-; Millor Música Original -Kiko Veneno i Raül Refree-, Millor Muntatge -Sergi Dies-; Millor Fotografia -Diego Dussuel-, i Millor So -Amanda Vilavella i Alejandro Castillo-.





En recollir el premi, Lacuesta ha dit que la pel·lícula encara està en el cinema i que aquest premi també és un estímul perquè els espectadors s'acosten a veure-la, mentre que un emocionat Israel Gómez Romero amb prou feines ha pogut donar els seus agraïments.





Una altra gran vencedora de la nit ha estat la cinta de desencís generacional 'Les Distàncies', de Trapé, que ha aconseguit la distinció de Millor Pel·lícula dels XI Gaudí, i la guanyadora ha dedicat el premi al fundador de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), Josep Maixenchs, mort recentment.





També ha estat una de les guanyadores de la nit 'Viatge al quart d'una mare', de Celia Rico amb el Premi del Públic a la Millor Pel·lícula; Millor Protagonista Femenina Lola Dueñas-, Millor Actriu Secundària -Anna Castillo-, i Millor Guió -Celia Rico-.





La pel·lícula de Mar Targarona 'El fotógrafo de Mauthausen' ha aconseguit quatre premis: Millor Direcció de Producció -Eduard Vallès i Hanga Kurucz-, Millor Vestuari -Mercè Paloma-; Millor Direcció Artística -Rosa Ros-, i Millor Maquillatge i Perruqueria -Caitlin Acheson i Jesús Martos-.





'La última virgen', de Bàrbara Ferré ha estat reconeguda com a Millor Curtmetratge; 'Petitet', ha guanyat en la categoria de Millor Documental; 'Memòries d'un home en pijama', ha aconseguit el premi a Millor Pel·lícula d'Animació; 'Vida privada', de Sílvia Munt, com a Millor Pel·lícula per a Televisió, i Oriol Pla com a Millor Actor Secundari per la seva interpretació a 'Petra' -després de guanyar l'any passat a la mateixa categoria pel seu paper a 'Incerta glòria' -.





L'actor Joan Pera ha recuit el Gaudí d'Honor-Miquel Porter 2019 de mans de Mercè Sampietro, homenatjada per l'Acadèmia l'any passat, i on ha reivindicat el paper dels dobladors cinematogràfics.





Conduïda pel mag Lari, la gala ha comptat amb un humor incisiu i mordaç, especialment cap als representants polítics, ja que per exemple ha batejat al president de la Generalitat, Quim Torra, com a "president substitut", i al ministre de Cultura, José Guirao, li ha etzibat si necessitava que ho fes desaparèixer: "Li ajudo a aprovar els pressupostos? Li faig desaparèixer a algun dictador? Encara abans que hagi desaparegut el del Valle de los Caídos, igual tenim a un altre a La Moncloa ".





AUTORITATS





Aquesta gala també ha estat marcada per ser la primera a la qual ha assistit un ministre de Cultura en 11 anys, i la seva coincidència amb Quim Torra al costat dels consellers Salvador Aragonès i Elsa Artadi; així com l'alcaldessa, Ada Colau, entre molts altres.





En un breu moment de la gala han sonat crits de llibertat, a part de la petició de la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, que ha dit: "Cada any teníem aquí a unes persones com autoritats, i ja no hi són. estan a l'exili. M'agradaria que tornessin, de veritat. Visca la llibertat d'expressió! Visca el cinema català!".