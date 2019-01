La reducció de velocitat a 90 quilòmetres en carreteres convencionals entra en vigor el 29 de gener

La reducció de velocitat a 90 quilòmetres per hora a les carreteres convencionals entra en vigor aquest dimarts 29 de gener.





La modificació del Reglament General de Circulació que contempla aquesta mesura va ser aprovada en el Consell de Ministres del 28 de desembre i publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) l'endemà, tot i que entra en vigor al mes de la publicació, per donar temps als titulars de les vies afectades a realitzar canvis en la senyalització.





Aquest mateix dilluns 28 de gener, els directors generals de Carreteres, Javier Herrero; i de Trànsit, Pere Navarro, han canviat l'últim senyal que limita a 100 km/h la velocitat en vies convencionals per la de 90 km/h, que ha tingut lloc al punt quilomètric 44,120 de la N-6, a Madrid.









Durant els últims 30 dies, la Direcció General de Carreteres, a través de les seves demarcacions territorials, així com la resta de titulars de la via, han procedit a la retirada o canvi de senyals dels antics límits de velocitat. En total, s'han canviat 2.719 senyals de la Xarxa de Carreteres de l'Estat, que ha tingut un cost aproximat de 526.000 euros (sense IVA). La mesura afecta 11.856 quilòmetres.





L'objectiu d'aquesta mesura és reduir la taxa de morts en accidents de trànsit.





En concret, suposa la desaparició dels diferents límits de velocitat genèrics establerts, 90 i 100 km/h per a turismes i motocicletes, en funció de si la via disposava o no de metre i mig de voral practicable, reduint-lo a una limitació general de 90 km/h.





Els límits de velocitat que ara es modifiquen es van fixar a principis dels anys 80 del segle passat, quan la xarxa viària espanyola no tenia gairebé quilòmetres de vies d'alta capacitat, situació completament diferent a l'actual. A més, aquesta iniciativa suposa reduir la diferència de velocitat entre vehicles de transport de viatgers i mercaderies respecte dels turismes.





Els països de la Unió Europea amb menors taxes de morts per milió d'habitants en accident de trànsit tenen, segons dades del Ministeri d'Interior, un diferencial de límit de velocitat entre vehicles lleugers i pesants, en carreteres convencionals, que oscil·la entre 0 i 10 km/h.





CAMIONS I AUTOBUSOS





Amb aquest canvi normatiu es uniformitza la velocitat dels camions en carreteres a 80 km/h, límit que és comú en la gran majoria dels països de la Unió Europea.





En el cas dels autobusos, la limitació genèrica de velocitat és de 90 km/h a causa de la baixa sinistralitat continuada d'aquest tipus de vehicles, que en el cas d'Espanya té una ràtio de morts/tipus de vehicle (autobús) un 40 % menor respecte a la ràtio total de la UE.





Malgrat aquesta velocitat, l'article 48 estableix una nova excepció a aquells autobusos que no tenen cinturó de seguretat, ja que aquests no podran circular a més de 80 km/h.