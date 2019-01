El jutge rebutja la llibertat dels presos del procés perquè veu risc de fuga

El Tribunal Suprem ha tornat a denegar la llibertat o les mesures alternatives que van sol·licitar els nou processats pel delicte de rebel·lió en la causa pel procés independentista a Catalunya en els seus escrits de defensa en considerar que el risc de fuga s'ha intensificat.





A més, els magistrats de la Sala Penal han rebutjat equiparar aquest cas amb el del dissident polític turc Selahattin Demirtas, emparat pel Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).





Les defenses de l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, de l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i dels altres set líders independentistes a la presó preventiva es van remetre a la recent sentència dictada pel tribunal d'Estrasburg que va donar la raó a l'ex cap del prokurd Partit Democràtic dels Pobles (HDP) Selahattin Demirtas en entendre que mantenir-lo a la presó durant dues campanyes electorals seguides "suposa un intent per asfixiar el pluralisme i el debat polític, fonamentals en una societat democràtica, de manera que Turquia és requerida a posar-li immediatament en llibertat" .





En aquest sentit, les defenses van al·legar que la Sala Segona no havia motivat suficientment la no adopció de mesures alternatives a la presó preventiva. La interlocutòria que s'ha donat a conèixer aquest dilluns, descarta aquest dèficit de motivació i defensa que aquest argument "només pot ser resultat d'una lectura precipitada de resolucions dictades amb anterioritat", com el del 26 de juliol de l'any passat en què els magistrats responien perquè no veien efectives substituir la presó per mesures menys costoses com les compareixences, el control telemàtic o la vigilància policial.





Amb tot això, la Sala que pròximament jutjarà els 12 processats pels delictes de rebel·lió, sedició, malversació de cabals públics i desobediència, destaca que mantenir-los en la situació de privació de llibertat es deu al fet que el risc de fuga s'ha intensificat.





"És un fet notori l'existència fora del territori espanyol d'estructures de poder organitzades, posades al servei d'aquells processats" fugits de la Justícia espanyola, justifica.





En aquesta línia, l'acte recorda que la doctrina d'Estrasburg fixa que la valoració del risc de fuga exigeix ponderar els "contactes a l'estranger" que puguin facilitar la fugida. Així, el Suprem sosté que hi ha una "certa infraestructura a l'estranger" que podria facilitar la fugida dels processats.









Així, per incidir en aquest argument, la Sala presidida pel magistrat Manuel Marchena, afegeix que, tal com han publicat "àmpliament" els mitjans de comunicació, "algunes autoritats i membres actuals del Govern i el Parlament de Catalunya s'han desplaçat per mantenir reunions amb les persones integrants d'aquestes estructures, algunes d'elles també processades en aquesta causa i declarades en rebel·lia".





La Sala Penal ha rebutjat comparar el cas de l'opositor prokurd amb el procés perquè els fets que delimiten l'objecte de la present causa especial no s'atribueixen pel fiscal, l'advocat de l'Estat i l'acusació popular a líders de l'oposició".





En primer lloc, els magistrats exposen que "el senyor Demirtas és un líder opositor el empresonament -sense entrar en un altre ordre de consideracions sobre les notes definitòries del sistema jurisdiccional turc i de la pervivència de preceptes penals difícilment conciliables amb el Conveni de Roma- podia arribar a implicar un trencament de la legitimitat democràtica".





En aquest sentit, no veuen similitud amb els processats pel Tribunal Suprem perquè la majoria d'ells "eren líders polítics integrats en el Govern d'una comunitat autònoma en què assumien la màxima representació de l'Estat en aquest àmbit territorial".





"No expressaven, per tant, la silenciada veu discrepant enfront d'una política hegemònica que s'imposa sense contrapesos", diu el Suprem, i alhora ha insisteix que "no hi ha persecució per les idees. No es criminalitza una ideologia". "De fet, la ideologia que amb tanta legitimitat democràtica professen els recurrents, sosté ara al mateix govern autonòmic i està present en les institucions de les quals la majoria dels processats formaven part", afegeix.





L'alt tribunal conclou que entenen que aquesta "pretesa equiparació" és una "respectable estratègia defensiva", però que és "mancat de viabilitat per la falta de similitud amb els fets que van a ser objecte d'enjudiciament".