L'Associació Espanyola d'Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d'Entreteniment (DEV) ha reclamat als representants polítics que, de cara a la tramitació de l'Estatut de l'Artista com a Projecte de Llei, s'incloguin mesures fiscals per al sector.





Al seu entendre, l'aprovació al Congrés dels Diputats de l'Estatut de l'Artista i la seva tramitació com a projecte de Llei és "una gran oportunitat per avançar en el correcte tractament fiscal i de seguretat social que necessita" el sector de la producció espanyola de videojocs.





"L'aprovat Reial decret llei suposa una indubtable millora en el règim dels artistes i les produccions cinematogràfiques i audiovisuals quant a la seva fiscalitat, protecció laboral i de Seguretat Social, però aquestes millores no es fan extensives a altres àmbits creatius i d'enorme potencialitat", ha lamentat.





Per això, reclama que es puguin incorporar al text en la tramitació parlamentària les millores que "tant de temps ve reclamant aquest sector puixant".





"Sense cap mena de dubte, les mesures en matèria de reducció del tipus d'IVA per als serveis prestats pels operadors del sector, així com les atractives deduccions en l'impost de societats que incorpora el text per a l'àmbit de les produccions cinematogràfiques i audiovisuals, suposarien un estímul real per a la inversió i competitivitat del sector del videojoc espanyol", ha ressaltat.