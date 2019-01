La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, s'ha reunit aquest dilluns a primera hora del matí amb els màxims executius de les tres grans elèctriques --Endesa, Iberdrola i Naturgy-- per abordar el futur apagada nuclear, segons han informat fonts coneixedores de la trobada.





La cita ha estat al màxim nivell, amb la ministra i els presidents d'Iberdrola i Naturgy, Ignacio Sánchez Galán i Francisco Reynés, respectivament, i el conseller delegat d'Endesa, José Bogas.





Fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica ni confirmen ni desmenteixen la reunió d'avui, tot i que han assenyalat que el gabinet dirigit per Teresa Ribera manté "constants" trobades amb els diferents agents del sector.





Aquesta trobada ha estat el primer en què el Ministeri s'asseu a la vegada amb les tres grans elèctriques del país, ja que anteriorment s'havien mantingut altres trobades, tot i que per separat, i té com a fons buscar una solució consensuada a com abordar el tancament de les centrals nuclears a Espanya, la vida útil expira entre 2023 i 2028.





A més, la reunió es produeix a les portes de la reunió convocada per demà per les tres companyies, com a socis a Almaraz, per posar sobre la taula el futur de la central nuclear extremenya, el termini per a sol·licitar una pròrroga del permís d'explotació del primer grup expira el pròxim 31 de març.





PENDENTS DEL PLA NACIONAL D'ENERGIA I CLIMA





Les dues reunions arriben en un moment en què encara no s'ha revelat un dels grans interrogants que marcaran els passos a seguir en els propers anys en el sector energètic espanyol: el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima.





Al principi, estava previst que el Govern hagués presentat el seu document a Brussel·les abans de finals de 2018, inicialment, encara que va guanyar temps per fer-ho amb aquest 2019 ja iniciat i, previsiblement, no ho farà fins a la setmana que ve.





DIFERENTS POSTURES





En el cas d'Iberdrola, l'energètica ha proposat per a la generació nuclear a Espanya diverses actuacions, entre elles, la plantejada al Ministeri per a la Transició Ecològica d'una modificació normativa que permeti sol·licitar la renovació limitada, fins a un termini de 40 anys de funcionament, sense perjudici d'eventuals renovacions en el futur.





Amb aquesta modificació, la companyia considera que el Govern disposarà de més marge de maniobra per precisar la política energètica i el paper de l'energia nuclear durant la transició cap a un 'mix' on l'energia renovable sigui majoritària.





Iberdrola, que subratlla que la política energètica del país ha de ser definida pel Govern, assumeix que l'aportació de les nuclears, com a energia de transició cap a la seva tancament ordenat, s'estableixi amb criteris raonables i no discriminatoris entre empreses, ni entre les diferents comunitats autònomes en què estan localitzades les centrals.





Per la seva banda, Endesa ha reiterat la seva aposta per mantenir l'operació de les centrals nuclears a llarg termini, en adequades condicions de rendibilitat i assegurant sempre que aquestes instal·lacions compleixin els més elevats estàndards de seguretat establerts en la regulació nacional i internacional.





L'elèctrica presidida per Borja Prado defensa així allargar la vida útil de les nuclears més enllà dels 40 anys per garantir la transició energètica a 2050, ja que no hi ha altra alternativa que garanteixi la seguretat de subministrament, un preu competitiu de l'electricitat i ajudi en el compliment dels objectius d'emissions.





En el cas de Naturgy i EDP Espanya, es mantenen a l'expectativa respecte a l'acord a què arribin les dues grans elèctriques respecte al futur de les centrals nuclears, com a participants majoritaris en les societats que agrupen aquests actius.