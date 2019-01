L'empresa espanyola davant l'internet de les coses

En els últims anys l'internet de les coses (IOT) ha aconseguit arrencar un gran nombre de titulars a tot el món, per posar de manifest la capacitat transformadora d'aquesta tecnologia digital.Según la Consultora Gardner, el IOT arribarà a superar els vint mil milions d' dispositius connectats en 2020 i ja és un element present en l'estratègia de nombroses empreses.





L'estudi IOT Enterprise InsightSurvey: Europe de Ovum analitza les opinions i posicions d'empreses europees que estan desplegant solucions tecnològiques basades en l'internet de les coses (IOT). Es tracta d'una part d'un treball més ampli que inclou fins a catorze països de diversos continents. El capítol europeu ha recaptat les opinions de 399 companyies d'Alemanya, Regne Unit, França, Itàlia i Espanya.





En concret, s'ha preguntat sobre les estratègies per abordar el IOT i els principals reptes que es presenten, sobre la inversió necessària i les mètriques utilitzades, les aplicacions instal·lades, la connectivitat i la selecció de proveïdors.





La raó principal de les empreses espanyoles (57 van ser consultades) per instal·lar solucions basades en IOT és millorar l'experiència del client, seguida de la reducció de costos i l'augment de la competitivitat. Aquests dos últims factors són els que tenen més pes per a les firmes franceses, italianes i britàniques, mentre que les alemanyes valoren més el millorar els processos de negoci.





Quan se'ls pregunta sobre els majors reptes que suposa el Iot, les empreses espanyoles, igual que les alemanyes, assenyalen els temes relacionats amb la seguretat de les dades i de les xarxes. La segueixen en importància la preocupació pels costos esperats del desplegament al llarg del temps i el dubte sobre si es disposa de l'habilitat necessària per transformar les dades recollides en valor comercial per a la companyia. Per contra, a França i Itàlia es veu com l'obstacle més la complexitat que suposa integrar les aplicacions de l'Internet de les coses amb la infraestructura d'informàtica i telecomunicacions de l'empresa.





De tots els indicadors clau de rendiment (KPI), l'empresa espanyola utilitza especialment aquells que mesuren la productivitat de les dades (en això coincideix amb les alemanyes, britàniques i franceses) i en la mateixa proporció els que avaluen el nivell de satisfacció del client. Les italianes en canvi es centren en indicadors que reflecteixen les millores en el volum de vendes.





Les principals aplicacions de IOT que valoren les empreses a Españason aquelles relacionades amb l'automatització o l'optimització d'operacions. Igual passa a França i Itàlia. En segon lloc, es troben les que tenen per objectiu la gestió del client i de l'experiència d'aquest i les destinades a la gestió o optimització de la força de treball. A Alemanya, per contra, es concedeix més importància a aplicacions per dur a terme manteniment predictiu.





En preguntar per les formes de connexió triades per dur a terme els projectes d'Internet de les coses, tots els països mostren la seva preferència per les tecnologies de connectivitat de curt abast, com bluetooth o wifi, seguides dels accessos a través de xarxes fixes, excepte al Regne Unit on l'accés cel·lular M2M (2G, 3G o 4G) ocupa un segon lloc en importància.





De cara a buscar un proveïdor de solucions IOT, les empreses espanyoles valoren especialment el grau de connectivitat i l'abast de la seva xarxa, el que hi hagi una integració prèvia amb el proveïdor que tingui la companyia de serveis cloudy, finalment, la compatibilitat del sistema amb múltiples solucions tecnològiques de IOT.





Finalment, es pregunta a les empreses per les tasques que consideren que requereixen més suport de l'Internet de les coses. A Espanya es destaca la logística i la implementació de projectes, seguida en importància per l'enginyeria de projectes o solucions. Els resultats en aquest cas són molt semblants en tots els països considerats.