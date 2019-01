Les mobilitzacions pel conflicte entre el taxi i les VTC canvien de bàndol. Davant la decisió del conseller de Territori Damià Calvet de tirar endavant el decret llei que fixa la precontractació del servei per a la VTC, aquest sector ha avisat que la mesura comportarà el tancament de les empreses que hi ha a la comunitat i l'acomiadament dels prop de 3.000 treballadors que la patronal Unauto calcula que estan empleats a Catalunya.





Els representants dels treballadors d'aquests vehicles es van reunir dilluns 28 amb Calvet i van agrair que el conseller prevegi aprovar una llei a mig termini que reguli de manera integral l'activitat de taxis i vehicles VTC, a més del decret llei.





No obstant això, els conductors de VTC mantenen la mobilització a la Diagonal de Barcelona, que van iniciar el dissabte 19 de gener, a l'espera que el Govern acabi aprovant la norma aquest dimarts, quan decidiran quines accions van a emprendre.





LA PRECONTRACTACIÓ, CLAU DE LA DISCÒRDIA







El conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet, va informar la setmana passada que el decret llei habilitarà a ens locals a augmentar un interval mínim de precontractació de 15 minuts i, en el cas de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), la seva presidenta, Ada Colau, ha assegurat que la normativa que desenvolupi l'organisme supramunicipal ho ampliarà fins a l'hora.





Això és precisament el que va permetre desconvocar la vaga indefinida de taxistes dijous passat, després d'una votació ajustada i en què les discrepàncies sobre com fer-la van dividir el sector del taxi metropolità.





Sobre la precontractació, la norma contemplarà que el temps s'augmenti respectant els criteris de proporcionalitat i tenint en compte les competències d'aquestes administracions en utilització viària del domini públic, la gestió del trànsit urbà, la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació atmosfèrica.





GEOLOCALITZACIÓ I APARCAMENT





El decret llei també inclourà la prohibició que plataformes com Uber i Cabify puguin indicar on es troben els seus vehicles abans que el client els contracti --com podran continuar fent les aplicacions mòbil de taxis-- i la geolocalització només serà visible per als usuaris quan s'hagi contractat el servei.





Així mateix, s'establirà que, com la legislació actual determina que els VTC no poden captar clients al carrer, aquests vehicles no puguin circular pel carrer a la recerca de clients ni parar-se per agafar a aquells que no hagin precontractat seus serveis.





És per això que els VTC hauran de romandre estacionats fora de les vies públiques, en aparcaments i garatges, quan no estiguin realitzant cap servei. Així mateix, la norma preveu que els ens locals creïn un registre dels vehicles VTC que operen en el seu àmbit territorial.