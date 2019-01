Llancen un avís contra el greu estat de la sanitat penitenciària a Espanya

La Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària (SESP) ha enviat una carta als "màxims responsables de la sanitat espanyola" per alertar del precari estat que travessa aquest sector. L'entitat alerta que l'elevada edat de la plantilla, així com el seu progressiu aprimament, està limitant el seu treball a les presons espanyoles.





Així mateix, la SESP recorda que la Llei 16/2003 de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut "marcava un termini de 18 mesos per transferir els serveis sanitaris dependents d'institucions penitenciàries a les comunitats autònomes per a la seva plena integració en els sistemes autonòmics de salut". No obstant això, quinze anys després de la seva aprovació aquesta previsió de la llei segueix sense complir-se.





L'entitat demana "voluntat política" per afrontar aquesta situació i aconseguir revertir el greu estat de la sanitat penitenciària espanyola. La SESP demana que "es compleixi la llei per a poder oferir una assistència sanitària a la població reclusa de la mateixa qualitat que s'ofereix a la resta de ciutadans en la comunitat".