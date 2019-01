Josep Piqué creu que Espanya seria forta a nivell internacional amb més cohesió interna

L'exministre Josep Piqué ha afirmat que li agradaria que Espanya tingués una actitud més proactiva i no fos tan feble políticament a nivell internacional i ha assenyalat que la projecció exterior de qualsevol país està íntimament lligada amb la seva cohesió interna: "I aquí ho deixo perquè segurament vostès m'entenen perfectament ".









Així ho ha manifestat aquest dilluns en la conferència que ha realitzat al Cercle Financer de la Societat Econòmica Barcelonina d'Amics del País (SEBAP) sota el títol homònim del seu llibre 'El mundo que nos viene'.





Preguntat pel futur de Catalunya, Piqué ha assegurat que dependrà del que els seus ciutadans vulguin i ha explicat que li agradaria que la regió "deixés d'estar profundament dividida i dominada per discursos polítics divisius i que consideren que la meitat del país no és digna de ser considerada com a tal".





"El dia que superem aquestes coses segurament haurem fet un primer pas per jugar un paper més rellevant que fins ara. I això està lligat al tema tecnològic, però la tecnologia ens està plantejant uns problemes ètics absolutament considerables", ha afegit, en referència a la desaparició dels intermediaris i la creença que cada vegada prenem decisions més lliurement.





Piqué ha alertat l'arribada d'un món en el qual occident s'està replegant i en què Europa està sumida en una crisi d'identitat després de no gestionar bé ni l'expansió cap a l'est ni els fluxos migratoris, a més d'haver patit els efectes de la gran recessió.





Ha asseverat que, per primera vegada, el món unipolar que va sorgir després de la caiguda de la Unió Soviètica s'ha d'enfrontar a adversaris interns com "els populismes i nacionalismes", els quals, ha agregat, volen afeblir els valors del liberalisme com la democràcia representativa i l'economia de mercat, entre d'altres.





Per això, ha demanat a la platea que es pensin molt el vot en les eleccions al Parlament Europeu, previstes per al 26 de maig: "Correm el risc de no tenir un parlament europeu europeista. Ens hi juguem moltes coses", ha assegurat, i ha afegit que el problema no és l'absència d'idees, sinó de voluntat política i lideratge.