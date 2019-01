Arrenquen els judicis per acomiadaments ideològics a 'El País' sota la direcció de Soledad Gallego-Díaz

Els judicis per acomiadaments improcedents per causes ideològiques, segons els afectats, al diari 'El País' arrenquen el dimecres 30 de gener i està previst que acudeixi als tribunals la directora, Soledad Gallego-Díaz.





El primer citat serà José Ignacio Torreblanca, excap d'Opinió d''El País'. David Alandete, José Manuel Calvo, Maite Rico i Luis Prado tindran les vistes orals a partir de febrer.





Així, l'acomiadament de cinc periodistes veterans d''El País', que van demandar al grup Prisa per considerar que es tractava d'una destitució per motius ideològics, ha arribat als tribunals.





Soledad Gallego-Díaz va prendre a Antonio Caño el relleu com a directora d''El País' al juny i, des d'aleshores, va decidir fer canvis en llocs de comandament de la redacció.





Gallego-Díaz va apartar dels càrrecs de director adjunt a David Alandete, Rafa de Miguel i José Manuel Calvo, mentre que José Ignacio Torreblanca va ser rellevat com a director d'Opinió.





CANVIS





Molts dels canvis no van ser acompanyats de canvis en el lloc de treball, sinó d'acomiadaments, i alguns d'aquests periodistes han portat als tribunals a Ediciones El País SL.









Els periodistes que han presentat demanda són cinc: David Alandete, José Manuel Calvo, José Ignacio Torreblanca, Maite Rico, que era subdirectora de cap de setmana i suplements, i Luis Prados, sotsdirector de l'edició d'Amèrica.





Es tracta de periodistes veterans que consideren que els seus acomiadaments poden ser considerats nuls o improcedents perquè estan motivats per causes "ideològiques".