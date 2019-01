L'ONU xifra en 40 els morts per les protestes a Veneçuela en una setmana

Almenys 40 persones han mort a Veneçuela en les protestes que van començar el passat 23 de gener contra el president del país, Nicolás Maduro, i en el marc de les quals el titular de l'Assemblea Nacional, Juan Guaidó, es va autoproclamar "president encarregat" , segons ha indicat aquest dimarts un portaveu de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans.





Segons aquest portaveu, més de 850 persones han estat detingudes des de dimecres passat, incloses 696 el mateix 23 de gener, el que constitueix la major xifra de detinguts a Veneçuela en un sol dia en els últims 20 anys.





L'Alta Comissionada de l'ONU per als Drets Humans, Michelle Bachelet, va mostrar divendres passat la seva preocupació per l'escalada de tensions a Veneçuela i va instar les diferents parts a entaular un diàleg amb el qual evitar una crisi "fora de control" amb "conseqüències catastròfiques".





"Qualsevol incident violent que derivi en mort o ferides hauria de ser subjecte d'una investigació independent i imparcial per esbrinar si hi ha un ús excessiu de les forces per part de les autoritats o si el crim ha estat comès per grups armats, siguin aliats del Govern o de qualsevol altre bàndol", va reclamar Bachelet.