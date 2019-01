El futbolista argentí del FC Barcelona Leo Messi i el seu univers protagonitzaran el nou espectacle del Cirque du Soleil i PopArt Music, 'Messi10 by Cirque seva Soleil', que s'estrenarà mundialment al Parc del Fòrum de Barcelona el 10 d'octubre i iniciarà una gira mundial a partir del 2020.









La proposta, a mig camí entre el futbol i el teatre, comptarà amb un elenc de 46 artistes i un recorregut de 90 minuts, dividit en diverses parts com les d'un partit de futbol, ha detallat en roda de premsa aquest dimarts el director i creador de l'espectacle, Mukhtar Omar Sharik.





L'espectacle emularà "la rivalitat de l'estadi, així com la màgia del teatre", de manera que es crearà un espai amb dues graderies, en la qual hi haurà una pantalla de 'leds' de 11 metres per dos metres i mig, que puja i baixa i està inspirada en els panells dels estadis.





"Es veurà Messi com no s'ha vist mai", ha afegit el director, que buscarà emocionar el públic en tot moment evocant els sentiments que s'experimenten en els estadis: l'excitació, la tristesa, la ràbia, la crítica i la declaració d'amor final pel club i els seus jugadors.





El resultat serà un espectacle que mostri la passió pel futbol i el circ, on els fans puguin somiar i oblidar l'estrès quotidià: "Havíem de crear un espectacle per als fans del Cirque du Soleil i per als del futbol".





El resultat serà la narració de la història d'"un home que es perd en un món de meravelles i es converteix en un dels millors futbolistes de la història".





El director de PopArt Music, Matías Lozaiga, ha avançat que l'estadi que es construirà al Fòrum tindrà capacitat per a 3.000 persones i 12.000 metres quadrats; els assajos arrencaran al setembre i estaran oberts a entitats i escoles, fins a la seva estrena a l'octubre.





L'espectacle tindrà 32 funcions fins al 10 de novembre, amb entrades des de 38 euros en venda a partir del 7 de febrer amb una prevenda del 4 al 6 per a socis i penyistes del club blaugrana, entre d'altres.





El director executiu de Pop Art Music, Diego Sáenz, ha reivindicat que Messi i el circ tenen molt en comú: "L'aspiració de ser els millors i entrenar molt dur".