Els VTC lliuren al Govern 10.000 signatures contra el decret llei i auguren milers d'acomiadaments

Tres representants dels vehicles de lloguer amb conductor (VTC) han lliurat a la Generalitat unes 10.000 signatures, aconseguides de forma presencial, contra el decret llei que el Govern preveu aprovar aquest mateix dimarts al Consell Executiu, i que contempla un temps mínim de precontractació de 15 minuts per als VTC.









Després d'una setmana de mobilitzacions en al qual han ocupat l'avinguda de Diagonal, comencen a retirar els vehicles que des de dissabte 19 protestaven en quatre carrils de l'esmentada via, en paral·lel a l'ocupació de taxis a la Gran Via de Barcelona que hi va haver entre el divendres 18 i el dijous 24 de gener.





En declaracions a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on uns 700 conductors s'han concentrat davant la Generalitat i l'Ajuntament, el president de Unauto VTC Catalunya, Josep Maria Goñi, ha assegurat que ja estan estudiant presentar querelles criminals contra el Govern, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).





"El decret llei és pervers, és un conjunt de mesures que, sumant-les totes, fan inviable la nostra supervivència. És els 15 minuts, és el retorn a la base i és el tema de la geolocalització", i ha afegit que des de dimecres analitzaran el decret i que el normal seria deixar de prestar el servei quan entri en vigor.





Goñi ha assegurat que el més greu és que, mentre el taxi ha anat penetrant en el seu nínxol de mercat a través d'aplicacions -en referència a la precontractació-, els clients de VTC seran els que hagin d'esperar 15 minuts.





També ha afirmat que no van a boicotejar el Mobile World Congress (MWC) de febrer, perquè Barcelona no s'ho mereix: "Som gent responsable".





ERO DE 1.000 PERSONES





Goñi ha assegurat que ja s'ha presentat la documentació preliminar d'un ERO d'unes 1.000 persones de l'empresa Vector, i que per al dimecres a les 18.00 preveuen els primers contactes amb el secretari de la Conselleria de Treball, Josep Ginesta, per veure com es gestionen els acomiadaments.





"Des que s'inicien els tràmits fins que acabi passarà un mes i ja veurem l'evolució dels esdeveniments. Entenc que el Govern català atendrà raons i s'imposarà el sentit comú", ha afegit.





Aquest dilluns, tres companyies del sector VTC van registrar una sol·licitud per reunir-se amb la Conselleria de Treball per iniciar els tràmits de l'ERO, i en què lamentaven que "la regulació restrictiva dels seus serveis" generaria la inviabilitat econòmica de les companyies de VTC .





"Ens veiem obligats a resoldre la relació laboral de tots els nostres treballadors a Barcelona, mitjançant l'extinció dels contractes temporals i la tramitació d'un acomiadament col·lectiu de tota la plantilla de les empreses", apuntava la missiva, signada per les empreses Vector Ronda, Forever Tours Dream i Auto Andalucía Jaén Alquiler Vehículos Tarragona.





DIAGONAL





El portaveu dels treballadors de VTC en Barcelona Carlos Segarra ha anunciat que retiren els cotxes que ocupen l'avinguda Diagonal des del dissabte 19 de gener.





"Ara només queda analitzar a fons el decret, que als treballadors no se'ns ha donat, i convocarem assemblees en totes les empreses per a veure, una vegada analitzat el decret, quines accions prendrem", ha afegit Segarra.