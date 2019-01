El Govern ha aprovat aquest dimarts un decret pel qual crea l'Àrea de Seguretat Institucional amb l'encàrrec de "garantir la seguretat del president de la Generalitat, els expresidents i el titular del Departament de Presidència".





En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha explicat que els seus objectius són "planificar i implantar mesures dirigides a la protecció del personal i les instal·lacions del Palau de la Generalitat, seu de la Presidència" del Govern.





Per poder dur a terme aquestes funcions, aquesta àrea comptarà amb personal dels Mossos d'Esquadra adscrits a la Conselleria d'Interior que lidera Miquel Buch, el departament competent en matèria de seguretat ciutadana.





Artadi ha precisat que no és que fins ara la seguretat dels presidents de la Generalitat i expresidents no hagi estat garantida com cal, sinó que es busca donar un "tracte diferenciat per la sensibilitat" que té un càrrec com el que actualment té Torra.





"És el mateix model que tenen els Estats (...). Es replica el mateix model que té l'Estat espanyol", ha continuat Artadi, que ha conclòs que una àrea d'aquestes característiques permet donar més flexibilitat i alhora més control a la seguretat de la Presidència de la Generalitat.