El filòsof francès Bernard-Henri Lévy ha afirmat aquest dimarts que "lamentablement, entre les capitals del populisme estan aquestes ciutats estimades, admirades de la convivència, com Barcelona".





Ho ha dit en roda de premsa a Barcelona en presentar l'espectacle còmic que critica els nacionalismes i populismes 'Looking for Europe', protagonitzat per Albert Boadella.





L'actor i director teatral també ha intervingut, al costat del president de SCC, Josep Ramon Bosch, i entre els assistents han estat l'exprimer ministre francès i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls.





Lévy ha explicat que Barcelona és una de les heroïnes d'aquesta obra teatral, finançada per SCC, i que es podrà veure al Olimpia Teatre de València el 20 març, al Teatre Coliseum de Barcelona el dia 25, i al Teatre Apolo de Madrid el 26.





Fill de Brigadista Internacional, ha recordat que, quan visitava de petit la ciutat, una de les seves virtuts era "la convivència" amb els migrants d'altres ciutats i entre els que parlen castellà i català.





L'intel·lectual ha dit que està emocionat però també trist per una "convivència reemplaçada per un nacionalisme i populisme que no són l'encarnació de l'esperit de Barcelona", i ha definit el populisme com a fantasma que avergonyeix a Europa.





"Em fa tanta pena i llàstima saber que la convivència està trencada a la ciutat, en els grups d'amics i les famílies! Em fa tanta llàstima que per a mi era absolutament essencial venir i llançar aquesta campanya europea simbòlicament", ha relatat.





"Barcelona i Catalunya en la meva història familiar tenen un lloc molt particular. Sóc fill d'un combatent de les Brigades Internacionals, que quan tenia 18 anys va venir a Barcelona per combatre els franquistes i feixistes", ha explicat Lévy, que ha crescut en una tradició antifeixista que considera l'episodi més lluminós en la història d'Espanya.





Ha acusat el president de la Generalitat, Quim Torra, de animalitzar a altres ciutadans i suggerir la via eslovena en què hi va haver dotzenes de morts, i ha afegit que les seves declaracions li fan estar molt a prop de Benito Mussolini i Slobodan Milosevich: "No conec al senyor Torra, però m'agradaria parlar de cavaller a cavaller, francament".





"El nacionalisme, el racisme i el populisme són una gran família, desafortunadament, una mala família i una màfia, i de vegades hi ha convidats que són una mica sorprenents", ha afegit sobre Torra.





ALBERT BOADELLA





Lévy ha introduït a Boadella com a president de la República de Tabàrnia, i aquest ha començat la roda de premsa remarcant que fa 15 anys que no actua a Barcelona i que no ha tingut relació amb els seus mitjans: "Ho faig ara perquè em dóna la gana. Espanya és un país lliure on un pot desplaçar-se i entrar i sortir lliurement".





En el seu paper en l'obra, posa sobre les taules "el gran perill del populisme i nacionalisme a l'Europa actual", encara que ha estat optimista respecte a l'estat de l'independentisme a Catalunya.





"Han canviat coses des d'aquests anys en què no he estat present", i ha assegurat que hi ha un règim nacionalista que el va obligar a anar-se'n presentant-lo com un empestat i traïdor a les essències i induint a un boicot al seu treball, però considera que han fracassat en l'intent.





"És evident que té poder institucional, però està acorralat", segons Boadella, que ha celebrat que les coses han canviat i que els independentistes ja no tenen prestigi nacional ni internacional i que estan sense guru ni líder.





Ha relatat que l'obra transcorre en un hotel de Sarajevo, com a mostra de la deixadesa d'Europa en relació al conflicte dels Balcans, i que un català compra hotelera a Europa "aprofitant la crisi".





Segons ell, l'obra reflecteix una "enorme pesadesa" dels nacionalistes, no d'uns anys, sinó de 120, fregant el delicte, i intervé com a personatge nacionalista: "Em va costar una barbaritat de trobar els arguments. És el més trist i patètic de la situació".





"M'he adonat que no hi ha arguments. La ficció ha estat la que l'ha generat tot. Té el potencial immens de consol", i ha considerat que el procés independentista no ha acabat perquè desprogramar una secta requereix una teràpia llarga i difícil, que donarà molt de si, ha ironitzat.





Sobre el sector teatral català, ha lamentat que, com està mediat per les institucions, una part majoritària d'intel·lectuals han cedit a un complex de vassallatge d'un règim per interessos "purament econòmics", i creu que tots s'han posat del costat del poder i dels diners, una cosa que veu lògic i humà però indigne per part d'un gremi distingit per la llibertat.





Preguntat sobre el judici als líders del procés sobiranista, ha respost que, quan ell va fugir durant el franquisme mentre estava detingut, va avisar als seus companys processats però en llibertat provisional: "Això explica per què aquests senyors estan a la presó".