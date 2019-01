Alfaguara publicarà el pròxim 14 de març 'Una història d'Espanya', un volum que conté, reunida completa per primer cop, la història d'Espanya escrita per Arturo Pérez-Reverte, per capítols i durant més de quatre anys.





Els textos han estat publicats prèviament al dominical 'XL Semanal'. 'Una història d'Espanya' és un relat sobre la "accidentada" Història d'Espanya a través dels segles, concebuda per l'autor per "divertir-se, rellegir i gaudir". "És un pretext per mirar enrere des dels temps remots fins al present, reflexionar una mica sobre això i explicar-ho per escrit d'una manera poc ortodoxa", ha assenyalat l'escriptor.





Al llarg dels 91 capítols més l'epíleg de què consta el llibre, Arturo Pérez-Reverte narra els principals esdeveniments ocorreguts des dels orígens d'Espanya fins al final de la Transició.





"'Una història d'Espanya' està escrita amb la mateixa mirada amb què escric novel·les i articles, no la vaig triar jo, sinó que és resultat de totes aquestes coses: la visió, àcida més sovint que dolça, de qui, com diu un personatge d'una de les meves novel·les, sap que ser lúcid a Espanya va aparellar sempre molta amargor, molta soledat i molta desesperança", ha afegit.