Víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada, joves en garantia social i persones en dificultats i situació de vulnerabilitat podran accedir al programa 'Reciclar per canviar vides', una iniciativa presentada aquest dimarts per Ecoembes i La Caixa que pretén donar una "segona oportunitat "i alternatives laborals a aquests col·lectius en empreses de reciclatge i gestió de residus.

La iniciativa busca donar una alternativa d'ocupació als que estiguin passant per dificultats que li facin estar desconnectats del món laboral i puguin sortir així de la situació actual.





El programa col·laboratiu d'Ecoembes compta amb la participació de "pràcticament" totes les empreses del sector del reciclatge i s'articula mitjançant el programa Incorpora de La Caixa, mitjançant el qual es posa a disposició de la iniciativa la seva xarxa de 750 tècnics d'inserció, incloent formació per millorar la seva ocupabilitat a tot Espanya.





La xarxa de col·laboradores de 'Reciclar per canviar vides' compta amb 33 empreses adherides, des de grans operadors de gestió de residus i empreses recicladores, fins a pimes locals.

Com a resultat de la col·laboració de moment s'han implantat cinc accions de formació en el perfil d'Operari de Gestió de Residus, impartides a Madrid, Sevilla i Palma de Mallorca.





A la presentació, que s'ha celebrat al CaixaForum de Madrid, han participat la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio; el subdirector general de la Fundació Bancària La Caixa, Marc Simón; el conseller delegat d'Ecoembes, Óscar Martín, i el director general de Biodiversitat i Qualitat Ambiental, Javier Cachón.





La ministra ha destacat que un dels "grans reptes" actuals és assimilar "amb claredat" per part de la societat que el concepte de responsabilitat social empresarial significa també empreses competitives i, "sobretot, sostenibles, que ofereixen bons productes i bons serveis , i que la inacció en aquesta direcció té conseqüències que no beneficien a la nostra societat".





Mentrestant, el conseller delegat d'Ecoembes, Óscar Martín, ha mostrat el convenciment d'aquest Sistema Integrat de Gestió d'envasos a "les segones oportunitats".





"El nostre propòsit és fer que el reciclatge, a més de fomentar l'ocupació verda, promogui la inclusió en l'entorn laboral i serveixi de palanca perquè les persones que més ho necessiten trobin una nova via de desenvolupament personal i professional. Una idea que encaixa perfectament amb el concepte d'economia circular al qual hem d'aspirar", ha defensat.





Finalment, el sotsdirector general de la Fundació Bancària La Caixa, Marc Simón, ha destacat que cada lloc de treball que es facilita mitjançant el programa Incorpora és "una oportunitat" perquè la persona gaudeixi d'un projecte de vida autònoma i independent.





"És un honor per a nosaltres comptar amb les empreses de tot un sector, compromeses per facilitar la contractació de persones amb especials dificultats per trobar una ocupació. Treballar en xarxa multiplica els efectes d'aquestes accions i els seus beneficis repercuteixen en tota la societat", ha conclòs.





La xarxa d'empreses col·laboradores podrà oferir oportunitats laborals alhora que està oberta a envasadores, operadors de gestió de residus, distribuïdors i recicladors.