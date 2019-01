L’espectador un milió de la Filmoteca rebrà com a recompensa un abonament anual, una visita guiada personalitzada a la Filmoteca i la possibilitat de triar una de les pel·lícules que formin part de la programació els propers mesos.





La Filmoteca de Catalunya va tancar el cap de setmana passat amb més de 995.000 espectadors acumulats a la nova seu del Raval, inaugurada el 21 de febrer de 2012.





Amb aquesta iniciativa la Filmoteca vol posar cara, nom i cognoms a aquest espectador 1 milió, i per això, a través de les xarxes socials, anirem informant de com ens anem acostant a la xifra, i en quina sessió, previsiblement, hi arribarem.





SETÈ ANIVERSARI AL RAVAL





Aquesta fita d’assistència arribarà pocs dies abans que la seu del Raval de la Filmoteca celebri el seu setè aniversari, el proper 21 de febrer. La freqüentació anual d’aquests set anys s’ha mogut al voltant dels 140.000 espectadors anuals, amb 2015 al capdavant d’ocupació, amb 148.769 espectadors, i gener de 2018 com a record absolut d’assistència mensual amb 16.482.