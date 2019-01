Han passat dos anys des de que es va adjudicar el darrer concurs de transport sanitari de Catalunya. La quantia d'aquesta adjudicació va superar els 2.000 milions d'euros, una quantitat astronòmica que va constituir el major concurs públic durant la legislatura de la Generalitat encapçalada per Carles Puigdemont.





El col·lectiu Som Tècnics en Lluita ha denunciat que tres anys més tard, aquesta adjudicació encara presenta punts foscos en alguns dels seus lots. A més, aquest grup que representa a treballadors del transport sanitari (tant urgent com no urgent) considera que "la qualitat i l'eficàcia del servei que rep l'usuari ha patit una forta davallada" d'ençà del concurs.





¿QUINES SÓN LES CRÍTIQUES DE SOM TÈCNICS EN LLUITA?





Malgrat l'enorme valor econòmic del concurs, els treballadors posen en coneixement múltiples deficiències que han detectat en el servei. D'entrada, el col·lectiu menciona l'envelliment de la flota de vehicles, que afecten no només a característiques mecàniques com rodes o direcció, sinó també al servei que s'ofereix als ciutadans a l'interior dels vehicles.





Així mateix, també critiquen la mala gestió de les rutes programades que produeixen esperes desorbitades. Aquesta mala gestió ocasiona esperes de fins a 8 hores pels usuaris.





Pel que fa a la situació laboral dels treballadors, Som Tècnics en Lluita denuncia l'ús fraudulent del contracte de pràctiques, on personal de nova contractació és obligat a fer la mateixa funció que el personal indefinit amb contractes en pràctiques cobrant fins a un 40% menys del sou i allargant aquesta situació fins a 2 anys. Aquesta situació s'afegeix a una pèrdua de poder adquisitiu que arranca abans del contracte l'any 2016, i que ha suposat, segons calcula aquest grup de treballadors, una pèrdua acumulada d'un 19% de poder adquisitiu.





UNA ACTUACIÓ URGENT





Per aquests motius, els treballadors del transport sanitari demanen que s'intercedeixi des de l'administració per renegociar el conveni col·lectiu per tal de millorar tant la situació laboral dels empleats com el servei que reben els usuaris.





Però també demanen que es porti a terme una investigació en profunditat de les condicions d'adjudicació d'aquest darrer concurs, on "moltes de les pliques no eren degudament complertes per part d'algunes empreses guanyadores", aixó com que "es faci un seguiment efectiu del dia a dia de la gestió i les condicions del concurs".