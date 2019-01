L'exseleccionador nacional de bàsquet José Vicente Hernández Fernández, conegut com Pepu Hernández, serà el candidat del PSOE a l'Alcaldia de Madrid en les pròximes eleccions, segons han confirmat fonts socialistes.





Les mateixes fonts han detallat que tant el secretari general del partit i president del Govern, Pedro Sánchez, com el líder dels socialistes a Madrid, José Manuel Franco, portaven "un temps" estudiant la possibilitat d'oferir-lo a Hernández, que finalment ha donat el 'ok' a la proposta que li ha llançat el partit.





No obstant això, Pepu Hernández, com han recordat aquestes fonts, s'haurà de sotmetre a un procés de primàries, extrem que ja ha confirmat el mateix entrenador que està disposat a afrontar. Per tant, seran els militants els que decidiran finalment si volen a Hernández com a candidat al consistori de la capital.





L'exseleccionador nacional de bàsquet se sotmetrà a unes primàries que l'enfrontaran amb Manuel de la Rocha el proper 12 de febrer.





REYESS MAROTO, DESCARTADA





Fins ara, la qual ocupava el primer lloc de les travesses era la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, molt estimada al PSOE-M, ja que abans de ser designada com a membre del Consell de Govern de Pedro Sánchez va ser diputada al Grup de l'Assemblea de Madrid.





Fonts de la direcció regional van explicar que a hores d'ara Maroto seguia sent únicament ministra i que encara que el seu nom sonava cada vegada amb més força, no podien parlar que la decisió estigués presa. Tenien molt present que la seva sortida obligava a una crisi de Govern a Sánchez.





L'elecció de Pepu Hernández respon també als valors que els socialistes madrilenys caminaven buscant per la seva aspirant a arrabassar el bastó de comandament a l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. Havien pensant en personalitats del món de la cultura i l'esport, i fins i tot van arribar a pensar en perfils similars com el de l'exentrenador també nacional però de futbol Vicente del Bosque.