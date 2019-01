Bombers voluntaris tanquen instal·lacions per falta de personal i material

Una vintena de parcs de bombers voluntaris de Lleida i diversos de Tarragona i Girona han acordat enviar cartes als seus ajuntaments per comunicar-los que no obriran les seves instal·lacions per la incapacitat de garantir el servei a causa de la manca de personal i material.









Alguns ja han lliurat les cartes i altres ho faran en els propers dies, segons ha explicat aquest dimecres el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (Asbovoca), Josep Maria Alcalà, del parc de Lleida.





Els parcs d'Agramunt, Coll de Nargó, Seròs, Borges i la Granadella, de Lleida, són alguns dels que ja han lliurat la carta als ajuntaments, segons les seves dades.





"Bombers de la Generalitat s'ha col·lapsat, el model mixt ha fet fallida, s'ha trencat. És una enorme responsabilitat per a un cap de parc estar pendent del mòbil 24 hores al dia, 365 dies a l'any per respondre a incendis i accidents i no poder donar sortida. Genera molta ansietat i impotència i s'han cansat", ha afirmat.





Alcalà assenyala que la situació és la mateixa a tot Catalunya i que els mateixos bombers funcionaris estan tancant parcs des de fa dos mesos, una situació "que no havia passat mai".





Dels 74 parcs professionals uns 25 cada dia estan per sota de la dotació mínima per sortir i en els altres 76 de bombers voluntaris "serà un exercici responsable i lliure dels seus caps de parc fer aquestes comunicacions als ajuntaments", ha agregat.





EMERGÈNCIES





Alcalá ha insistit que el reglament diu clarament que la responsabilitat de les sortides correspon als caps de parc i que la responsabilitat de les emergències és l'alcalde.





"Si la Generalitat, que és la que coordina tot, durant anys no ha posat els mitjans materials i els recursos humans suficients per garantir el servei, la gent no vol tenir aquesta responsabilitat", ha recalcat.