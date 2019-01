La CUP porta al Parlament una votació sobre la independència unilateral

La CUP ha registrat una moció al Parlament amb la qual busca que el ple es posicioni en una votació sobre exercir l'autodeterminació de forma unilateral i desobeir el sostre de despesa que marquen la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i el Fons de liquiditat Autonòmica (FLA).





El punt de la moció que els 'cupaires' porten al ple de la setmana vinent demana "avançar unilateralment en l'exercici de l'autodeterminació, desenvolupant sobiranies en tots els àmbits de les polítiques públiques, sense acceptar les limitacions de l'Estat espanyol i el seu marc jurídic".





Un altre punt del document demana que el ple voti la setmana que ve "per al diàleg polític amb l'Estat que no tingui com a condició prèvia el reconeixement del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió, la llibertat dels presos, el lliure retorn dels exiliats i l'exercici dels drets socials, civils i polítics".