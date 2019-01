Santi Vila demana abandonar la "supèrbia intel·lectual"

L'exconseller de la Generalitat Santi Vila ha demanat aquest dimecres als partits clàssics que es preguntin per què han perdut bona part de la confiança de la gent, i que abandonin la "supèrbia intel·lectual" per preservar la democràcia.





En un article a 'La Vanguardia', ha defensat la necessitat d'aquesta autocrítica, més enllà de la importància també de "desemmascarar les innegables manipulacions sentimentals de les pors i esperances ciutadans per part dels populistes, i de denunciar la seva demagògia i falsedat diagnòstica".





Per Vila, els partits clàssics han de pensar per què no han sabut conservar els amplis suports electorals que tenien, si segueixen convençuts que només ells encarnen els valors democràtics de l'Europa contemporània.





"¿El sectarisme, endogàmia, pèrdua de nivell intel·lectual i professional dels seus quadres, quan no obertament la seva corrupció o clientelisme, no han tingut res a veure?", Ha preguntat.





També ha criticat en el terreny ideològic l'"arrogància i dogmatisme" amb què han legislat seves conviccions en matèria d'igualtat, d'immigració, de memòria històrica i de ortodòxia fiscal.