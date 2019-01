El Mobile World Congress va estar a punt d'anar-se'n de Barcelona

La GSMA, organitzadora del Mobile World Congress (MWC), ha admès que durant 2018 estava "extremadament nervisosa" per la situació política de Catalunya, tant és així, que tenia preparades dues ubicacions alternatives a l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona per ubicar el congrés de mòbils fora d'Espanya pel context polític a Catalunya.





Ho ha dit aquest dimecres 30 de gener el conseller delegat de GSMA -associació que agrupa la indústria mòbil i impulsa el esdeveniment-, John Hoffman, en presentar en roda de premsa la nova edició, que se celebrarà del 25 al 28 de febrer en els recintes de Montjuïc i Gran Via de F ira de Barcelona i La Farga de l'Hospitalet de Llobregat.





Hoffman ha afegit que l'any passat l'organització "estava extremadament nerviosa" i que per això estaven preparats per traslladar l'esdeveniment fora de Barcelona però que està "molt contenta" amb la seu barcelonina.









El responsable del Mobile ha raonat que en cada edició avaluen el "factor de confusió" que es pot donar a la seu -ha dit que havia estat alt en 2016 per la vaga de transport públic-, i que pot ser tingut en compte pels assistents en la seva anàlisi dels beneficis i els costos de participar en el MWC.





L'any passat aquest factor era "potencialment elevat" amb la possibilitat d'independència a Catalunya, per la qual cosa es van preparar amb una resposta extrema -ha dit-, però ha celebrat que finalment no va acabar sent necessari.





"Estaríem en un altre lloc" aquest dimecres si això no hagués estat així, ha emfatitzat Hoffman.





També ha explicat que en l'edició passada, malgrat aquesta possibilitat, van acabar tenint una "sensació d'alleujament i de treball ben fet" per com es va desenvolupar el congrés.





Preguntat per si aquestes localitzacions podien ser Lisboa (Portugal) i Dubai (Estats Units), ho ha negat rotundament i només ha dit que tenien alternatives d'Espanya, remarcant que la ciutat lusitana és a prop.





"SEMPRE PREPARAT"





Sobre la possibilitat d'un canvi actual de seu, ha recordat que l'organització té un contracte fins al 2023 i ha defensat que l'organització està "molt contenta" de ser a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat per les facilitats que aquestes ciutats ofereixen, amb les que no moltes ubicacions del món poden competir, ha recalcat.





Ha fet una menció especial, per exemple, a la superfície que ofereix els recintes de Fira de Barcelona per acollir el MWC.





No obstant això, Hoffman ha assenyalat que des de l'organització estudien i contemplen diferents escenaris: "No estic preocupat, però estic sempre preparat".





VAGA DE METRO





Pel que fa a la vaga de Metro prevista per al congrés d'aquest any, Hoffman s'ha mostrat confiat que es resoldrà. "Som optimistes i estem esperançats" que es solvent de manera professional aquest conflicte perquè tingui el mínim impacte sobre el congrés, ha sostingut.





Hoffman espera que no hi hagi "disputes laborals" com aquesta durant el congrés i ha afegit que l'organització té en compte com aquest tipus de factors incideixen sobre el congrés.





"La nostra feina és preocupar-nos per tot", i ha explicat que en cada edició analitzen els factors de risc que poden acabar afectant la sala, com ho va ser el context polític català de l'any passat, ha dit.





Sobre el conflicte entre taxis i vehicles de lloguer amb conductor (VTC), ha apostat per la "coexistència pacífica" de les diferents opcions de transport públic i privat, i s'ha declarat usuari tant de taxis com de VTC.





Els treballadors del Metro de Barcelona van fer vaga durant el Mobile de 2016, per la qual cosa els organitzadors van veure llavors un alt risc per a l'esdeveniment -i els empleats van plantejar la possibilitat de tornar a convocar una el 2017 però el van acabar descartando-.





Aquest any han convocat aturades de dues hores per torn del 25 al 28 de febrer, per motius com la gestió de l'existència d'amiant a les instal·lacions del metro per part de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), mentre que l'empresa pública sosté que no hi ha motius objectius per plantejar la vaga.





IMPACTE ECONÒMIC





Aprofundint en l'edició d'aquest any, el Mobile World Congress preveu uns 107.000 assistents, com l'any passat, i un impacte econòmic de 473 milions d'euros en la seva catorzena edició a la ciutat de Barcelona.





El saló portarà com a lema 'Intelligent connectivity' - Connectivitat intel·ligent- i preveu generar al voltant de 13.900 llocs de treball temporals, a més de comptar amb 2.400 expositors, 170 delegacions governamentals i 200 països i regions.





De nou, l'Hospitalet de Llobregat tindrà un paper important en aquesta edició , no només perquè la Fira Gran Via serà la seva seu principal, sinó perquè l'edició per a joves del MWC, el Youth Mobile Festival (Yomo), es tornarà a celebrar aquest any a La Farga de l'Hospitalet.





Hoffman s'ha mostrat molt orgullós d'aquesta iniciativa que acosta els joves al món de la tecnologia, la ciència, les arts i les matemàtiques i en el qual en els últims tres anys han participat un total de 22.000 joves i 3000 professors.