Falten pediatres a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha defensat la necessitat que el Servei Català de la Salut (CatSalut) faci "propostes de solucions estructurals" de la falta de pediatres, davant la qual cosa el Govern ha assegurat que tots els nens a Catalunya tenen el servei de pediatria garantit.





Fonts municipals consultades han assegurat que l'Ajuntament ha demanat en diverses ocasions abordar l'assumpte amb la Generalitat, i ha destacat la importància que el CatSalut doni a conèixer les seves propostes a la ciutadania "com més aviat possible".





Han criticat que els problemes per falta de pediatres "es van repetint" i que aquesta situació no és única a la ciutat, en què veïns han criticat la manca d'aquests facultatius sobretot al CAP Cotxeres, a Nou Barris.





Les mateixes fonts han assegurat que, tot i que encara no s'ha concretat cap proposta, s'ha convocat una reunió per a mitjans de febrer, en la qual l'Ajuntament confia "poder veure propostes de solucions concretes, preferiblement havent-les discutit abans" amb el Govern, per implementar-les amb la màxima celeritat.





GOVERN





Fonts de la Conselleria de Salut també consultades han destacat que treballen per fer més atractiva l'especialitat de medicina pediàtrica per afavorir que més facultatius optin per dedicar-se a ella, ja que l'objectiu del Govern és que l'atenció primària en la infància estigui liderada per pediatres .





Actualment el 80% dels metges que presten atenció pediàtrica a l'atenció primària a Catalunya són especialistes en pediatria, mentre que el 20% restant són metges de medicina familiar i comunitària amb formació específica en pediatria, han detallat les mateixes fonts.





Han destacat que, segons la normativa vigent, en l'atenció primària de salut es presta atenció pediàtrica a les àrees bàsiques de salut (ABS) i s'ofereixen a través dels equips d'atenció primària (EAP), que inclouen un perfil professional de pediatre , de manera que "a Catalunya, tots els nens tenen el servei de pediatria garantit".